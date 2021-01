Chutney, conserva com origens no Oriente, apresenta uma grande diversidade de ingredientes onde, em regra, não faltam frutas, vegetais, especiarias e açúcares.

Os chutneys conta com sabor agridoce e prestam-se a excelentes acompanhamentos como pratos de forno (particularmente carne de porco) ou caris. Experimente, adicionalmente, conjugar com queijos ou mesmo com patês.

Aqui, o que lhe propomos é a preparação doméstica de um chutney de maçã que faz bom aproveitamento de fruta madura. De resto, entre outros ingredientes, precisará de uma dose simpática de especiarias, alguns frutos secos, citrinos e açúcares.

1- Num tacho, verta ¾ de chávena de vinagre de cidra, adicione-lhe ½ chávena de açúcar amarelo ou mascavado. Na mesma mistura, incorpore ½ chávena de açúcar branco. Mexa e deixe fervilhar em lume médio entre oito a dez minutos. Vai obter uma calda.

2- Ainda em lume médio, é chegada a hora de juntar ao preparo anterior duas chávenas de cebola branca finamente picada. Adicione, simultaneamente, 1/3 de chávena de passas (pode usar aquelas passas mais secas que ficaram na embalagem), uma colher de sopa de gengibre em pó.

3- Sem desligar o lume, adicione quatro a cinco maçãs, descascadas e cortadas em cubos. Nesse momento, acrescente o sumo de um limão pequeno e tirinhas da casca desse mesmo citrino.

4- Vai, agora, juntar uma a duas colheres de sobremesa de doce de laranja e a polpa de ½ limão (sem a casca).

5- Eleve a temperatura do lume e junte as especiarias: ¼ de colher de chá de pimenta-da-jamaica moída, ¼ de colher de chá de canela em pó, ¼ de colher de chá de grãos de mostarda, ¼ de colher de chá de cravo-da-índia, ¼ de colher de chá de noz-moscada, ¼ de colher de chá de caril em pó. Junte, adicionalmente, uma pitada de paprica.

6- Envolva bem e, nessa altura, adicione ao preparo 1 chávena de maçã desidratada.

7- Finalmente, verta ½ chávena de vinho do Porto e deixe que tudo coza por 20 a 30 minutos em lume brando. Envolva cuidadosamente de quando em vez.

8- O resultado será um chutney de textura encorpada e muito aromático.

Bom proveito.