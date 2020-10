1. Tábua de madeira

Sem dúvida que a tábua onde vamos servir os queijos é um elemento marcante.

O número de convidados vai determinar a dimensão da tábua – maior ou mais pequena – funcionando, lindamente, quer uma tábua redonda quer retangular.

Há várias opções 100 % portuguesas, com qualidade e design fabulosos - por exemplo, o trabalho da Gradirripas (faz as tábuas para o chefe de cozinha inglês Jamie Oliver) e da WoodFlavors.

Uma tábua de qualidade fará toda a diferença e durará anos, podendo passar de geração em geração.

2. Queijos

A escolha da quantidade de queijos dependerá do número de convidados. Vamos supor um jantar com dez adultos, sendo que pelo menos dois convidados não são amantes de queijo.

Escolha apenas cinco queijos diferentes: Um exemplo: uma fatia de Queijo da Ilha, um queijo de Azeitão DOP, um queijo Camembert, uma fatia de Roquefort e requeijão de ovelha.

O importante é ter queijos com consistência, sabor e intensidade diferentes pois a diversidade tornará a tábua visualmente bonita e garante uma experiência de sabores diversa.

Aqui ficam algumas sugestões de queijos com texturas diferentes:

Queijos frescos:

Queijo fresco (cabra ou vaca), Requeijão, Ricota, Cotage, Mascarpone, Feta.

Queijos macios:

Mozzarela, Brie, Camembert, Serra da Estrela, Azeitão, Chèvre.

Semi-macios:

Edam, Gouda, Munster.

Duros:

Ilha, Grana Padano, Pecorino, Cheddar, Emmenthal, Gruyère, Provolone, queijo de cabra da Serra da Malcata (bem duro, com sabor muito intenso e picante).

Queijos Azuis:

Roquefort, Bleu d’Auvergne, Gorgonzola, Stilton

3. Os Enchidos

Fatias (bem finas) de presunto pata negra e/ou de salame podem fazer parte de uma tábua de queijos garantindo cor e diversidade de sabor.

5. O Foie gras

Se quiser apresentar uma tábua de queijos requintada e diversificada, não deixe de servir foie gras pois é sempre um elemento marcante.

5. A Fruta

Fruta fresca – especialmente uvas e figos – é presença agradável numa tábua de queijos.

Pode também adicionar fruta desidratada - figo ou alperce - pois são uma conjugação fantástica com queijo.

6. Os Frutos secos

Amêndoas, nozes ou avelãs são um clássico nas tábuas de queijo que lhes confere textura e requinte.

7. Compotas/doces/marmelada

Requeijão com doce de abóbora ou Queijo Serra da Estrela com marmelada beirã são conjugações infalíveis.

Não deixe de colocar doces, compotas e marmeladas na sua tábua pois são sempre um sucesso de degustação.

8. Pão, tostas e bolachas

É muito importante a presença de pão caseiro numa tábua de queijos.

Além do pão de trigo caseiro, fica bem um pão centeio, pão com passas, pão com sementes ou pão com ervas aromáticas.

Numa versão mais contemporânea e requintada, pode adicionar tostas finas ou bolachas de água e sal para garantir uma degustação única e memorável.

9. Azeitonas

Galega, sem dúvida a qualidade de azeitona portuguesa ideal para acompanhar queijos e enchidos.

10. Vinho

Não há queijo sem vinho. A escolha do vinho adequado para cada qualidade de queijo é o toque final para surpreender os seus amigos em grande e garantir uma experiência de degustação memorável.