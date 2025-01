É do senso comum que estar acima do peso não é apenas uma questão de beleza. Também a sua saúde fica em risco. Ter um corpo dentro das medidas recomendadas melhora a pressão arterial, os níveis de glicemia, o colesterol, a diabetes e a saúde do coração. Porém, existem ainda outros benefícios.

Dormir melhor

A Sociedade Internacional de Endocrinologia concluiu, num encontro em Chicago, que os efeitos da perda de peso no sono são positivos. Segundo os especialistas, os adultos obesos que perderam 5 por cento ou mais do seu peso corporal conseguiram dormir mais e melhor ao fim de seis meses de perda de peso.

Dos 390 participantes da investigação, aqueles que perderam pelo menos 5 por cento do seu peso corporal ganharam quase 22 minutos de sono adicional por noite.

O cérebro torna-se mais rápido

Um estudo revelou que adultos obesos têm piores resultados em testes cognitivos do que pessoas com um peso saudável. Ainda que o excesso de peso tenha já sido relacionado com o declínio cognitivo em estudos com animais, pouco se sabe sobre a relação da obesidade com o cérebro humano.

Porém, um estudo recente revelou que a obesidade enfraquece a barreira hemato-encefálica, permitindo que substâncias fabricadas pelas células de gordura fluam para o cérebro. Numa experiência conduzida em ratinhos de laboratório, uma rotina de 12 semanas de exercício gerou um aumento significativo da capacidade intelectual destes animais.

Pele mais saudável

O excesso de peso parece estar associado a uma grande variedade de alterações no maior órgão do corpo humano. Um estudo de 2013 mostrou que adultos obesos com psoríase submetidos a uma dieta de poucas calorias durante oito semanas alcançaram maior eficácia no combate à psoríase.

Poupar dinheiro

Emagrecer a sua cintura pode engordar a sua carteira. De acordo com um estudo de 2010 da Universidade de George Washington, as contas médicas, os dias de trabalho perdidos, a pouca produtividade no trabalho, a incapacidade a curto prazo, a conta do supermercado e outros custos pessoais e financeiros apresentam bastantes diferenças entre pessoas com excesso de peso e pessoas com um peso saudável.

De acordo com a referida investigação, o sobrepeso custa anualmente 524 dólares às mulheres e 432 aos homens. Já a obesidade pode custar 4.879 dólares e 2.646 dólares às mulheres e homens, respetivamente.

Menos dores

Carregar peso em excesso pode criar ou agravar as dores nas articulações por duas possíveis razões: excesso de peso aumenta a pressão sobre as articulações que por sua vez pode aumentar a inflamação corporal, explica um estudo da Harvard Medical School.

A perda de peso pode ajudar a limitar a dor existente e proteger as articulações de problemas futuros. As diretrizes gerais para o tratamento do joelho, quadril ou tornozelo incluem a perda de peso para quem está os quilogramas a mais. Também um estudo da Universidade de Wake Forest revelou que adultos obesos com osteoartrite do joelho sentiram menos dores, andaram mais rápido e tornavam-se mais ativos depois de perderem 10 por cento do seu peso corporal.

Mais confortável e confiante debaixo dos lençóis

Uma investigação australiana concluiu que a perda de 5 a 10 por cento do peso em homens obesos com diabetes melhorou a função erétil e a líbido. O estudo não se debruçou sobre as causas, mas recorda que o excesso de peso coloca pressão sobre o coração e sobre os vasos sanguíneos, o que pode ajudar a explicar o mau desempenho sexual. Por outro lado, todos sabemos que, embora mais nuns do que noutros, a imagem exterior afeta o ego e a autoestima.