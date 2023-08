Congelar frutas é uma prática cada vez mais comum para quem deseja prolongar a vida útil destes alimentos, garantindo praticidade e economia. Mas a grande questão que muitos perguntam é: será que ao congelar as frutas, perdemos os valiosos nutrientes que elas oferecem? De acordo com a médica Lorena Balestra, essa é uma preocupação válida.

De acordo com a especialista em endocrinologia, a resposta para essa pergunta não é assim tão simples. A retenção dos nutrientes nas frutas após o congelamento depende de fatores como a demora para congelar. ”É verdade que, em geral, a colheita das frutas no auge da maturação e o congelamento rápido podem preservar os benefícios nutricionais, ou seja, devemos congelar assim que compramos o alimento”, explica Lorena.

Segundo ela, frutas congeladas têm a vantagem de durarem por vários meses, o que pode ser uma opção económica e prática para quem procura ter sempre frutas à disposição mesmo fora de época. Além disso, ao comprar frutas já congeladas e preparadas, como fatias de morango prontas para um delicioso smoothie, economiza-se tempo na preparação das refeições num dia de muita pressa. As frutas frescas são ricas em nutrientes também, mas devem ser consumidas mais rapidamente se desejamos aproveitar as suas vitaminas.

O importante é entender que, de forma geral, os benefícios para a saúde ao consumir frutas frescas e congeladas são muito semelhantes. Cada opção possui as suas particularidades e, dependendo da fruta e da forma como será utilizada, ambas podem ser benéficas para a nutrição.

A médica destaca que é importante tomar cuidado com a higiene das frutas para evitar contaminações por germes nocivos, como salmonela e E. coli. Lavar bem as frutas antes do consumo, especialmente as frescas, é uma medida simples que pode ajudar a reduzir os riscos de doenças transmitidas por alimentos.

É importante seguir algumas orientações para garantir que o processo seja eficiente:

Escolha frutas frescas e maduras: Frutas no seu ponto de maturação ideal têm maior conteúdo de nutrientes. Lave bem as frutas: Antes do congelamento, é essencial lavar as frutas para remover resíduos de pesticidas e sujidade. Remova sementes e caroços: Algumas frutas têm sementes e caroços que podem comprometer a textura após o congelamento. Corte em pedaços pequenos: Frutas grandes podem congelar de maneira desigual, por isso é recomendável cortá-las em pedaços menores e uniformes. Utilize recipientes adequados: Armazene as frutas em sacos ou potes próprios para congelamento, retirando o máximo de ar possível. Evite a formação de cristais de gelo: Quanto mais rápido o processo de congelamento, menor a formação de cristais de gelo que podem afetar a qualidade nutricional. Consuma no prazo razoável: Apesar do congelamento ajudar a preservar os nutrientes, com o tempo, alguns podem deteriorar-se. Tente consumir as frutas congeladas dentro de um prazo razoável para obter o melhor valor nutricional.

Congelar frutas pode ser uma ótima opção para preservar a sua qualidade e prolongar a sua disponibilidade durante o ano todo. No entanto, é fundamental compreender que a escolha entre frutas frescas e congeladas dependerá do tipo de fruta e da forma como ela será consumida.

Consulte um profissional de saúde qualificado para obter orientações personalizadas e seguras sobre a melhor abordagem nutricional para as suas necessidades individuais.