A criopreservação faz parte da Procriação Medicamente Assistida (PMA), que inclui tratamentos nos quais embriões, gâmetas ou zigotos são manipulados. Neste processo, a mulher recebe medicação hormonal para estimular o desenvolvimento simultâneo de vários folículos nos ovários. Os óvulos são recolhidos por via endo-vaginal, sob anestesia, e congelados usando uma técnica chamada vitrificação, que protege as células ao evitar a formação de cristais de gelo.

Posteriormente, estes óvulos podem ser descongelados e fertilizados para criar embriões, que são então transferidos para o útero. Embora a congelação não garanta a gravidez, aumenta significativamente as hipóteses de sucesso para quem opta por uma gravidez mais tardia.

Segundo o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, Portugal está entre os países mais avançados nesta área, graças à qualidade técnica e ao empenho multidisciplinar dos profissionais envolvidos.

Por que recorrer à criopreservação?

Gravidez tardia: Muitas mulheres adiam a maternidade por motivos emocionais, financeiros ou profissionais, e a vitrificação oferece-lhes a possibilidade de engravidar num momento mais conveniente para si.

Tratamentos oncológicos: Radioterapia e quimioterapia podem comprometer a fertilidade. Guardar óvulos antes destes tratamentos preserva as opções reprodutivas futuras.

Condições médicas: Doenças como endometriose podem reduzir a fertilidade ou aumentar riscos na gravidez, tornando a criopreservação uma alternativa segura.

Transição de género: Pessoas designadas mulheres ao nascer e que iniciam a transição de género podem preservar a possibilidade de futura conceção.

Fatores a ter em conta

A idade é o fator-chave para o sucesso da técnica. As probabilidades de gravidez natural decrescem com o tempo:

Menos de 30 anos: 85%

Aos 30 anos: 75%

Aos 35 anos: 66%

Aos 40 ou mais: 44%

Por isso, congelar os óvulos o quanto antes aumenta as possibilidades de sucesso. Após os 40 anos, o procedimento é menos recomendado, mas cada caso deve ser avaliado individualmente.

Possíveis complicações e efeitos

Como em qualquer procedimento médico, há riscos a considerar:

Síndrome de hiperestimulação ovárica: Inchaço e acumulação de líquido nos ovários, mais comum em tratamentos repetidos.

Gravidez ectópica: A gravidez fora do útero é mais frequente em tratamentos assistidos.

Gestação múltipla: Pode ocorrer devido à estimulação hormonal ou ao número de embriões transferidos.

Durante o ciclo hormonal, são comuns efeitos como mudanças de humor, dores de cabeça, ondas de calor e náuseas. Após a recolha dos ovócitos, algumas mulheres sentem cólicas ou desconforto leve. O procedimento é feito sob anestesia, evitando dor durante a recolha.

Taxas de sucesso

Um estudo do Instituto Nacional de Saúde dos EUA indica que mulheres com menos de 35 anos que congelam cerca de 30 óvulos têm 94,4% de oportunidade de obter pelo menos um embrião. Em idades mais avançadas e com menos óvulos congelados, as probabilidades caem.

Como é feita a criopreservação?

Avaliação inicial: Ecografia para avaliar reserva ovárica e testes para doenças infeciosas. Estimulação hormonal: Injeções para estimular os ovários, acompanhadas por ecografias e análises sanguíneas. Recolha dos óvulos: Procedimento ambulatório de 15 a 20 minutos sob anestesia. Vitrificação: Congelação ultrarrápida que protege os óvulos para armazenamento a longo prazo.

E onde realizar, e quais os valores?

Em Portugal, a criopreservação pode ser feita em centros públicos ou privados de PMA. No setor privado, os custos variam entre 2 500 e 3 000 euros, sendo que o preço tende a ser maior para mulheres acima dos 38 anos devido à necessidade de ciclos adicionais.

Preservar a fertilidade é mais do que uma decisão médica — é um direito de cada mulher poder escolher o seu momento para ser mãe, com segurança, informação e apoio.

Um artigo da médica Maria Helena Silva, que apoia o blog Mais Saúde by Medicare.