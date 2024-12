Quando pensamos em chocolate, pensamos nele como um “guilty pleasure”: um momento de prazer que vai comprometer, entre outras coisas, a nossa dieta. É verdade que, quando consumido em excesso, tal como qualquer outro alimento, faz mal, mas há estudos que apontam que, na quantidade certa, é do melhor que se pode comer.

Uma investigação publicada na edição de maio de 2017 da revista Frontiers in Nutrition analisou as provas até à data de que os flavonoides (presentes no chocolate preto e no cacau, entre outros alimentos) podem beneficiar a função cerebral humana.

Sim, leu bem, o delicioso prazer do chocolate pode ter vários benefícios para o cérebro, segundo estudos científicos. Veja aqui quais:

1. Melhoria da função cognitiva

O chocolate, especialmente o chocolate negro, é rico em flavonoides. Estes compostos antioxidantes têm mostrado melhorar a função cognitiva. Estudos indicam que o consumo regular de chocolate pode ajudar na memória, atenção e capacidade de aprendizagem.

2. Melhoria do humor e Redução de sintomas depressivos

Quando comemos chocolate, o nosso cérebro liberta endorfinas e serotonina. Estas substâncias químicas são conhecidas por reduzir o stress e melhorar o humor. Assim, um pedaço de chocolate pode ser uma forma eficaz de promover uma sensação de bem-estar e diminuição de sintomas depressivos. Por isso, sim, os filmes não nos mentiram: é um ótimo “remédio” para corações partidos.

3. Melhoria da circulação sanguínea cerebral

O chocolate negro aumenta a produção de óxido nítrico no corpo. Este composto ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação. Uma melhor circulação sanguínea cerebral significa mais oxigénio e nutrientes para o cérebro, o que pode melhorar a sua saúde global.

4. Aumento da capacidade de foco e de concentração

O chocolate contém pequenas quantidades de cafeína e teobromina, substâncias que podem aumentar a capacidade de foco e concentração. Embora não seja um substituto para uma boa noite de sono, um pedaço de chocolate pode ser o impulso necessário durante uma tarde de trabalho ou estudo, ideal para complementar ou até substituir (para quem não gosta ou está a tentar reduzir) o café.

A moderação é a chave

A ciência confirma que o chocolate negro oferece benefícios para o seu cérebro e para a sua saúde mental, mas, como diz o ditado, “tudo em excesso faz mal”, e, neste caso, não é diferente. A moderação é a chave para o equilíbrio e para conseguir realmente obter os benefícios que mencionamos.

É importante lembrar que o chocolate não substitui nenhum medicamento ou os devidos cuidados com a saúde mental.

Na hora de escolher o seu chocolate, opte sempre pelo chocolate negro com alto teor de cacau (acima de 70%) e dê preferência a marcas confiáveis e com ingredientes de alta qualidade.

Um artigo de Raquel Lima, Artesã da Pedaços de Cacau.