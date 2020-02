Os estilos de vida modernos fizeram disparar o número de tumores malignos, como atestam as estatísticas globais das últimas décadas. Apesar dos cancros da atualidade serem muito diversos, havendo causas, formas de evolução e tratamentos diferentes para cada tipo, há, porém, uma característica comum, a divisão e o crescimento descontrolado das células. Uma alimentação saudável pode, no entanto, a priori ou a posteriori, minimizar os seus efeitos.

De acordo com os especialistas do National Cancer Institute, o organismo que coordena o programa nacional de combate à doença nos Estados Unidos da América, estes são os ingredientes alimentares que mais previnem e/ou retardam a evolução do cancro. Sendo os alimentos com maiores propriedades anti-cancerígenas, devem ser incluídos regularmente na sua dieta diária. Os de produção biológica devem ser, sempre que possível, os seus eleitos.

A lista dos alimentos com maiores propriedades anti-cancerígenas:

- Alho

- Couve

- Gengibre

- Cenoura

- Aipo

- Salsa

- Coentros

-Feijão de soja