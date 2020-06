As mais populares são a perda de peso, o aumento da saciedade, a diminuição dos problemas cardiovasculares e o facto de ser uma gordura mais saudável para cozinhar.

Será?

O óleo de coco é uma gordura saturada, composta por ácidos gordos de cadeia média, principalmente por ácido láurico.

Estudos demonstram que o ácido láurico apresenta um grande potencial no aumento do colesterol LDL (“mau” colesterol), mas também um aumento do HDL (“bom” colesterol).

Então, as referências científicas mostram que o consumo de óleo de coco revela um aumento do colesterol total, o que torna o seu impacto negativo na diminuição do risco cardiovascular!

Por sua vez, os ácidos gordos de cadeia média têm um efeito potencialmente saciante, existindo assim, um aumento da saciedade logo após a refeição.

Mas, apesar das propriedades saciantes, a longo prazo não existem efeitos significativos na diminuição calórica, o que por consequência não leva à redução de peso corporal.

No óleo de coco, como em qualquer outra gordura, cada grama representa nove calorias, por isso, quando não é utilizada da melhor maneira ou em doses corretas pode levar ao aumento de peso!

O óleo de coco é a gordura mais saudável para cozinhar: verdade ou mentira?

Quando nos deparamos com esta afirmação a nossa primeira tendência é compará-lo com o azeite, por norma a gordura que mais utilizamos na dieta mediterrânica.

Fazendo a comparação entre os dois, o óleo de coco é mais estável quando utilizado a altas temperaturas, como por exemplo para fritar.