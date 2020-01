Os pés são a base de apoio, de equilíbrio e de funcionamento do corpo humano. No entanto, as estatísticas indicam que 80% da população adulta sofre de algum tipo de problema podológico. As doenças dos pés não afetam só os pés, mas também a sua qualidade de vida e a sua capacidade de trabalho, por isso deve consultar um podologista menos uma vez por ano. Nunca se esqueça que os seus pés estão ligados ao resto do corpo.

As recomendações são da podologista Fátima Carvalho do Centro Clínico do Pé – Dra. Fátima Carvalho.