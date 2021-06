O louro é uma das ervas aromáticas mais utilizadas na culinária do mundo inteiro. As suas folhas exercem um efeito muito positivo, semelhante ao da hortelã-verde (Mentha spicata) e do alecrim (Rosmarinus officinalis), ajudando na decomposição de alimentos pesados, sobretudo da carne. Também estimula o apetite. Existem várias teorias sobre a forma como se deve utilizar o louro na culinária. Algumas dizem que se deve extrair a nervura central, outras que se deve utilizar apenas as folhas já secas.

A verdade é que as folhas muito secas perdem grande parte do seu aroma. É, por isso, importante juntar o louro no início da cozedura e retirá-lo apenas quando for servir o prato. Deve ser sempre retirado pois a sua ingestão pode causar distúrbios a nível do estômago ou do intestino. Se permanecerem intactas no intestino, podem obstruí-lo. Aconselha-se, todavia, a manter as folhas longe do alcance de crianças. Se colocar alguns ramos ou folhas junto dos cereais, armazenados afastará o gorgulho.

Componentes

As folhas contêm óleo essencial volátil. Além de cineol e linalol, integram alfa-pineno, acetato de alfa-terpineol, mucilagem, taninos e resina. Das folhas do loureiro, extrai-se, muitas vezes, um óleo essencial anti-fungíco e antissético. Tal como a maior parte dos óleos essenciais, devem ser utilizados apenas para uso externo.

Propriedades

Uma infusão das folhas de loureiro ajuda a combater a dispepsia, a falta de apetite e os espasmos gastrointestinais. É também um calmante para o estômago e tem um efeito tónico, estimulando a fome e a secreção de sucos digestivos. Externamente, é utilizado o óleo essencial muito diluído, a cerca de 2%, para que não cause irritação na pele, ajudando a combater dores reumáticas e arterite. Para este fim, pode também juntar uma forte decoção das folhas na água do banho.

Aplicado em compressas, o louro alivia a dor causada pelas picadas de abelha. O óleo de loureiro esfregado no pelo dos animais mantém também afastadas as moscas. O botânico Pedânio Dioscórides na Grécia no século I e também Nicholas Culpeper, outro botânico, no século XV em Inglaterra escreveram que a casca do loureiro era boa para doenças do fígado. Defendiam também que quebrava a pedra dos rins e estimulava a bexiga e o útreo, induzindo à menstruação nas mulheres.