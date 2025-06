Com a chegada do bom tempo, é natural que muitas pessoas queiram melhorar a forma física. Mas, mais do que procurar soluções rápidas, o importante é apostar num estilo de vida equilibrado, sustentável e com base científica. A boa notícia? Isso é possível — e, com acompanhamento profissional, os resultados podem ser visíveis e duradouros.

Sol, dias mais longos, convívios ao ar livre e férias à vista: o verão convida a viver mais. É também uma época em que o desejo de cuidar da imagem e do bem-estar aumenta. Porém, é precisamente nesta altura que proliferam as chamadas “dietas milagrosas”, muitas vezes promovidas online, sem qualquer validação científica ou supervisão médica.

Estas abordagens não só são ineficazes a longo prazo como podem colocar a saúde em risco. A alternativa? Adotar hábitos saudáveis com apoio especializado — e, para quem pretende perder peso, considerar soluções com eficácia comprovada, como o método PronoKal.

Uma ajuda profissional para um verão mais leve Para quem pretende uma abordagem estruturada com resultados mensuráveis, a PronoKal® desenvolveu o programa Define, uma solução com base científica que combina uma dieta cetogénica baixa em gordura, prática de exercício físico orientado e acompanhamento emocional. Sempre sob supervisão médica, este método visa não apenas a perda de peso, mas também a melhoria da composição corporal. Em apenas cinco semanas, é possível perder até 5 kg, com manutenção da massa muscular e redução da gordura localizada. Os dados do estudo PnKCelulitis mostram reduções médias de 5,04 cm de perímetro abdominal, 2,47 cm na anca e 2,79 cm nas coxas — mudanças significativas nas zonas-chave do corpo para quem procura redefinir a silhueta de forma saudável e segura.

A importância da ciência, da equipa e do acompanhamento clínico

Segundo Sayoa Alzate, investigadora científica do PronoKal Group, “é importante escolher soluções validadas cientificamente e contar com o apoio de um médico e de um nutricionista para adaptar a dieta às características de cada pessoa”.

É exatamente essa a base do método PnK da PronoKal, um tratamento sob supervisão médica que combina dieta cetogénica, exercício físico e coaching motivacional. Através de uma alimentação baixa em hidratos de carbono e gordura, mas com ingestão adequada de proteínas, promove a perda de gordura preservando a massa muscular.

Este processo induz o organismo a entrar em cetose, uma situação metabólica natural que utiliza as reservas de gordura como principal fonte de energia. Resultado? Perda de peso desde os primeiros dias, sem passar fome e com níveis de energia estáveis.

Inicialmente, a dieta combina produtos PronoKal com vegetais, e vai evoluindo de forma progressiva, com a reintrodução de outros grupos alimentares. Ao longo do processo, cada pessoa conta com um acompanhamento próximo e personalizado por uma equipa multidisciplinar.

Uma metodologia única e uma equipa ao seu lado

Estará acompanhado por uma equipa completa de profissionais de saúde de diferentes áreas — medicina, nutrição, atividade física e coaching (apoio psicoemocional). Esta abordagem integrada é, aliás, um dos fatores distintivos da PronoKal.

Em todos os países onde está presente, a marca oferece um serviço baseado nestas quatro áreas complementares. Além disso, a equipa de nutricionistas é especialmente formada em coaching em saúde, o que garante que cada pessoa receba orientação técnica e apoio emocional, especialmente nos momentos mais desafiantes do tratamento.

“Uma equipa de profissionais está ao seu dispor, alinhada para o ajudar a cumprir o seu objetivo de forma rápida, eficaz e saudável”, destaca a marca.

O plano inclui ainda um programa de exercício físico personalizado, com o apoio de um personal trainer, além de ferramentas de motivação e educação alimentar. Trata-se de um método suportado por mais de 40 estudos científicos, com resultados validados e enfoque no bem-estar a longo prazo.

Muito mais do que perder peso

Segundo Elvira Berengüí, responsável de Nutrição da PronoKal, “é essencial seguir uma alimentação completa, com frutas, legumes, cereais integrais, leguminosas e proteínas de qualidade, aliada a uma rotina de exercício, descanso adequado e consumo de pelo menos dois litros de água por dia”.

Cuidar de si vai além de um número na balança: trata-se de ter mais energia, saúde e confiança para viver cada estação com leveza e equilíbrio. Com o apoio certo, é possível atingir os seus objetivos de forma segura e duradoura — e desfrutar do verão com tudo o que ele tem de melhor.