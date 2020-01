1. Analise a lista de ingredientes

Todos os ingredientes que fazem parte do produto, incluindo auxiliares tecnológicos (como corantes e conservantes), devem estar descritos por ordem decrescente, de acordo com a sua quantidade no alimento. Isto significa que o ingrediente que aparece em primeiro lugar é aquele que existe em maior proporção nesse produto.

2. Se tem alguma alergia ou intolerância alimentar, verifique a presença de alergénios na lista de ingredientes

Aqui irá encontrar os alergénios/aditivos com obrigatoriedade legal de constar em rotulagem de forma realçada (por exemplo: letra a negrito, sublinhado ou maiúsculas), nomeadamente: cereais que contêm glúten (trigo, cevada, centeio, espelta, kamut), leite, ovo, moluscos e crustáceos, peixe, soja, amendoim e frutos secos de casca rija, sementes de sésamo, aipo, mostarda, tremoço, dióxido de enxofre e sulfitos. Por vezes, um determinado alergénio pode estar presente no alimento por contaminação cruzada e, nestas situações, a indústria alimentar coloca avisos no rótulo, como por exemplo: “Pode conter vestígios de…”.

3. Evite os produtos que contenham aditivos alimentares

Tratam-se de ingredientes iniciados pela letra E seguida de 3 algarismos (ex.: E300; E220). Todos os aditivos alimentares autorizados estão listados pela União Europeia. E100-E199 – Corantes; E200-E299 – Conservantes; E300-E399 – Antioxidantes; E400-E499 – Emulsionantes, Estabilizadores, Espessantes, Gelificantes e outros.

4. Reduza o consumo de produtos que contenham diferentes formas de açúcar

Diminua o consumo de alimentos com componentes como sacarose, glicose, frutose, xarope de glicose, maltose, dextrose, lactose, entre outros. Alguns rótulos podem ter a informação "sem adição de açúcar", o que significa que não foram adicionados açúcares no processo de fabrico, mas podem existir açúcares naturalmente presentes no alimento e, nestas situações, o rótulo deve também ostentar a seguinte indicação: “Contém açúcares naturalmente presentes”.

5. Diminua o consumo de alimentos ricos em sal