A menor perceção da sensação de sede é outra das alterações características do processo de envelhecimento, pelo que a ingestão de fluídos por parte dos idosos merece especial atenção. A água deverá ser sempre a bebida de eleição, no entanto, as infusões de ervas não açucaradas (ex: tília, camomila, cidreira), o chá e a cevada também podem ser uma opção. Já o consumo de bebidas alcoólicas deverá ser limitado. A inclusão da sopa de legumes e de hortícolas no prato principal, assim como o consumo de fruta ao longo do dia também contribui para atingir níveis de hidratação adequados.

A adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física (adequada às capacidades e limitações de cada individuo) pode ter um contributo importante na diminuição do risco de várias patologias associadas ao envelhecimento, promovendo desta forma uma maior longevidade e sobretudo uma melhor qualidade de vida, com mais autonomia e independência. Do ponto de vista alimentar, recomenda-se a adoção de alguns cuidados:

- Limitar a ingestão de alimentos ricos em açúcares, sal e gordura, nomeadamente produtos de confeitaria e pastelaria, folhados, salgadinhos, refeições pré-confecionadas, caldos, sopas instantâneas, molhos industrializados, bolachas, batatas fritas, entre outros.

- Limitar o consumo de carnes gordas e produtos de carne processados (produtos de salsicharia, charcutaria, enchidos e fumados), dando primazia à ingestão de peixe. Relativamente aos produtos lácteos, devem ser privilegiadas as versões com baixo teor de gordura.

- Privilegiar o azeite como fonte preferencial de gordura para tempero e confeção dos alimentos e utilizá-lo em quantidades moderadas. Evitar a utilização de fontes de gorduras saturadas como a manteiga, as natas e/ou a banha.

- Limitar o consumo de sal, substituindo-o por especiarias, ervas aromáticas. O consumo de sal não deverá exceder os 5 gramas por dia (o equivalente a uma colher de chá).

- Limitar o consumo de bebidas açucaradas e alcoólicas;

- Beber água, chá ou infusões não açucaradas regularmente, mesmo não sentindo sede.

- Evitar estar longos períodos em jejum.

Além destas recomendações gerais, é importante respeitar os cuidados alimentares inerentes a algumas patologias como a diabetes, hipertensão arterial, insuficiência renal. Para um aconselhamento mais individualizado e ajustado à sua condição de saúde, rotinas e preferências deverá consultar um nutricionista.

Fique com 4 sugestões de refeições diárias ideais na vida de um idoso.

Os conselhos são de Sofia Oliveira Pinto, nutricionista Clínica de Estética e Medicina Integrativa da Liga (CEMIL), em parceira com o Fitness Hut – Grupo VivaGym.