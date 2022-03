O período de diversificação alimentar do bebé é sempre acompanhada de receios por parte dos pais. Um artigo da médica imunoalergologista Marta Chambel.

Durante a introdução alimentar, sobretudo os alimentos alergénicos (leite de vaca, soja, ovo, peixe, trigo, amendoim e frutos secos) podem causar reações alérgicas.

As reações alérgicas a alimentos nem sempre acontecem quando o bebé tem o primeiro contacto com esses alimentos. Quando os pais suspeitam de que possa ter existido uma reação alérgica a um alimento, o mesmo não deve voltar a ser oferecido até existir aconselhamento por médico alergologista.

A maioria das reações alérgicas a alimentos causam sintomas na pele, com aparecimento de urticária (manchas / babas na pele com comichão) em várias zonas do corpo. Pode também surgir inchaço dos lábios, olhos e língua.

Outros sintomas de alergia alimentar são:

Nariz entupido, secreções nasais, espirros, olhos vermelhos e lacrimejo

Tosse seca, falta de ar, pieira / chiadeira no peito

Vómitos, diarreia e dor de barriga (que podem apenas ter início 2 a 3 horas após ingestão do alimento).

A maior parte das reações alérgicas a alimentos surgem ainda durante a ingestão do alimento ou até 2 horas após a ingestão.

A associação de 2 ou mais dos grupos de sintomas descritos é uma reação anafilática, que é a forma mais grave de reação alérgica a alimentos.

Se os sintomas surgirem ainda durante a ingestão, a mesma deve ser interrompida de imediato.

Se os pais souberem que dose administrar e tiverem em casa, podem medicar com anti-histamínico e eventualmente cortisona oral. A administração de medicação em casa não dispensa a observação do bebé por médico.

Tratamento

O tratamento da reação anafilática é a administração de adrenalina no músculo da coxa. Se for esta a reação alérgica deve contactar o 112 ou dirigir-se de imediato a um serviço de urgência.

Após uma reação alérgica o bebé / criança deve ser acompanhado em consulta de alergologia. A confirmação de alergia alimentar bem como as recomendações e cuidados a ter são de extrema importância para proteger o bebé de reações alérgicas futuras que podem ser graves e potencialmente fatais.

