Já não dispõe de muito tempo mas, com alguma força de vontade, ainda consegue iniciar o novo ano mais magro, colocando em prática este plano, validado por Teresa Branco, fisiologista na gestão do peso, que lhe permitirá perder um quilo. Esta dieta permite fazer refeições livres na passagem de ano, nas quais pode optar entre ingerir habitualmente alimentos proibidos, comer porções maiores ou uma combinação de ambos.

29 de dezembro

Pequeno-almoço: 200 ml de bebida de arroz ou, em alternativa, de bebida de amêndoa ou de bebida de aveia natural + 1 fatia de pão escuro (de centeio ou de mistura com sementes) + 1 fatia de fiambre

Lanche da manhã: 1 peça de fruta + 1 a 2 bolachas de milho + 2 fatias de fiambre ou queijo magro

Almoço: 1 sopa de legumes + 160 g de carne ou peixe + meio prato de legumes e/ou salada

Lanche da tarde: 1 iogurte sólido magro + 1 colher (de sopa) de sementes de girassol, de linhaça, de sésamo ou bagas de goji

Jantar: 1 sopa de legumes sem batata + 130 g de carne ou peixe + metade do prato com legumes e/ou salada

Ceia: 2 a 3 fatias de fiambre + 4 a 5 frutos secos

30 de dezembro

Pequeno-almoço: 1 batido (proteina whey + 200 ml de água ou de bebida de arroz + 1 taça de frutos vermelhos, podendo optar por congelados na falta de frescos)

Lanche da manhã: 1 iogurte sólido magro + 1 peça de fruta + 1 colher (de sopa) de sementes variadas

Almoço: 1 sopa de legumes + 1 salada de vegetais variados + atum (ou frango ou 1 queijo fresco ou salmão fumado ou queijo mozarela, em alternativa)

Lanche da tarde: 1 queijo fresco + 3 a 4 tomates-cherry

Jantar: 1 sopa de legumes sem batata + 130 g de carne ou peixe + meio prato com legumes e/ou salada

Ceia: 1 maçã assada com canela + 7 a 8 frutos secos

31 de dezembro

Pequeno-almoço: 1 pacote de bebida de arroz ou de leite magro + 3 a 4 tostas de centeio integral + 3 a 4 fatias de fiambre

Lanche da manhã: 30g de queijo (ou 2 fatias de fiambre ou 4 a 5 frutos secos, em alternativa)

Almoço: 1 sopa de legumes + 130 g de carne ou peixe + metade do prato com legumes e/ou salada + 1 peça de fruta

Lanche da tarde: 1 chá verde ou 1 limonada + 3 tostas de centeio integral + 2 fatias de fiambre ou queijo magro

Jantar: Refeição livre

Ceia: Refeição livre

1 de janeiro

Pequeno-almoço: Refeição livre

Lanche da manhã: Refeição livre

Almoço: Refeição livre

Lanche da tarde: 1 iogurte natural ou de aroma magro + 1 a 2 colheres (de sopa) de sementes de linhaça + 1 quivi ou 4 a 5 morangos

Jantar: 1 sopa de legumes sem batata + 130 g de carne ou peixe + metade do prato com legumes e/ou salada

Ceia: 1 gelatina + 7 a 8 frutos secos

2 a 7 de janeiro

Pequeno-almoço: 1 iogurte natural ou de aroma magro + 1 a 2 colheres (de sopa) de sementes de linhaça + 1 quivi ou 4 a 5 morangos

Lanche da manhã: 1 cenoura crua + 3 a 4 frutos secos

Almoço: 1 sopa de legumes + 160 g de carne ou peixe + meio prato de legumes e/ou salada

Lanche da tarde: 1 barra de proteica

Jantar: 1 sopa de legumes, sem batata + 130 g de carne ou peixe + metade do prato com legumes e/ou salada

Ceia: 2 a 3 fatias de fiambre + 4 a 5 frutos secos.

Texto: Vanda Oliveira com Teresa Branco (fisiologista da gestão do peso)