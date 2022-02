As leguminosas são alimentos muito completos do ponto de vista nutricional. A nutricionista Ana Rita Lopes, do Hospital Lusíadas Lisboa, explica-nos tudo.

A Dieta Mediterrânica promove o consumo de pelo menos duas porções de leguminosas por semana. Já a Roda dos Alimentos Portuguesa refere que a quantidade diária recomendada de leguminosas é de 1 a 2 porções, sendo que uma porção corresponde a: 1 colher de sopa de leguminosas secas cruas (25g) ou 3 colheres de sopa de leguminosas frescas cruas – ervilhas e favas (80g) ou 3 colheres de sopa de leguminosas secas/frescas cozinhadas (80g). As leguminosas são grãos/sementes que crescem em vagens, sendo consumidas pelos seres humanos desde o início do cultivo agrícola. As leguminosas podem apresentar-se sob diversos formatos, como por exemplo: secas, frescas, congeladas, em conserva prontas a consumir ou a granel. Conheça alguns tipos













Em Portugal, a disponibilidade média das leguminosas secas por ano é de aproximadamente 4,1kg por habitante. Apesar dos solos portugueses e das condições climatéricas serem propícias à produção deste alimento, a produção nacional representa apenas 0.04% da produção mundial. A produção nacional das leguminosas apresenta inúmeras vantagens, entre as quais: importância para a fixação de azoto aos solos, produção de matéria orgânica e combate à erosão, alimento completo do ponto de vista nutricional. Estes alimentos são muito completos do ponto de vista nutricional, fornecendo quantidade importante de proteína de origem vegetal. Quando o seu consumo é conjugado com cereais, fornecem todos os aminoácidos essenciais ao nosso organismo. Além de importantes fontes proteicas, são excelentes fontes de hidratos de carbono complexos e fibra, com inúmeras vantagens, como: promoção da saciedade, redução da absorção de colesterol e manutenção dos níveis de glicémia estáveis. Apresentam, ainda, um elevado aporte de potássio, fósforo, magnésio, ferro e zinco e vitaminas do complexo B (tiamina, vitamina B6 e ácido fólico). Saliento que estes alimentos para além do seu ótimo valor nutricional apresentam um custo reduzido, pelo que contribuem para o bom estado nutricional da população e para a melhoria da economia e sustentabilidade do país. Um artigo de Ana Rita Lopes, Nutricionista e coordenadora da Unidade de Nutrição do Hospital Lusíadas Lisboa.