A pegada hídrica pode variar de acordo com o local de produção e os métodos utilizados, mas dá uma ideia da quantidade significativa de água necessária para produzir alimentos.

Ao estarmos conscientes da quantidade de alimentos que desperdiçamos, podemos ajudar a conservar estes preciosos recursos hídricos e garantir que sejam utilizados da forma mais eficiente possível.

Os exemplos em baixo, listados pela Water Footprint, ilustram como diferentes tipos de alimentos têm uma pegada hídrica muito diferentes.

Alimentos com elevada pegada hídrica

Café: Uma chávena típica de café (125 ml) requer aproximadamente 140 litros de água, principalmente para cultivar a planta do café e processar os grãos.

Leite: A produção de um litro de leite requer cerca de 1.000 litros de água. Esta água é utilizada para os bebedouros de animais, produção de rações e instalações de processamento.

Banana: Desperdiçar uma banana é o equivalente a tomar um duche durante 10 minutos.

Chocolate: Para produzir 1 kg de chocolate são necessários cerca de 17.000 litros de água, a maioria dos quais é utilizado para cultivar e processar as sementes de cacau.

Arroz: O arroz é um alimento básico para milhares de milhões de pessoas e o seu cultivo requer muita água. São necessários cerca de 2.500 litros de água para produzir 1 kg de arroz.

Ovos: Os ovos são um produto muito popular na cozinha. Um ovo de 60 gramas tem uma pegada hídrica de cerca de 200 litros.

Abacate: O abacate é uma cultura muito intensiva em água, requerendo cerca de 2.000 litros de água para produzir 1 kg da fruta.

Baguete: Uma baguete tradicional francesa tem uma pegada hídrica de 155 litros de água.

Segundo dados da Water Footprint, 40% de todos os alimentos são desperdiçados.

Não desperdice

Num mundo onde 828 milhões de pessoas passam fome todos os dias e o desperdício alimentar é avaliado em mais de 1,3 milhões de biliões de dólares por ano a nível global, é importante solucionar o problema do desperdício alimentar com impactos positivos a vários níveis, incluindo o ambiente, a economia e a sociedade.

Já pensou em comprar o desperdício de quem tem em excesso? A Too Good To Go é um serviço com aplicação móvel que liga os clientes a restaurantes e lojas que tenham excedentes alimentares não vendidos.

"Ao capacitar indivíduos e empresas a unirem esforços na ajuda contra o desperdício alimentar, a comunidade Too Good To Go tem cada vez mais um impacto positivo na desaceleração do aquecimento global, uma vez que o desperdício alimentar representa 10% de todas as emissões de Gases com Efeito de Estufa a nível mundial", diz a marca em comunicado.