A época do Natal é um dos momentos mais propícias ao desperdício alimentar e, segundo um estudo da Too Good to Go, “30% dos portugueses indicam que se desperdiça mais comida no Natal devido à grande quantidade de alimentos confecionada. Por sua vez, cerca de 45% dos portugueses indicaram que as sobremesas e o pão são os alimentos que mais frequentemente sobram. Estes excessos natalícios resultam num total de 10% de comida desperdiçada, o equivalente a desperdiçar 27€ por pessoa”.

Dicas para evitar o desperdício alimentar

No mesmo estudo, "58% dos inquiridos afirmaram que precisa de ter mais cuidado com as quantidades de comida que compra, como armazená-la e o que os ajudaria a reduzir o desperdício alimentar seriam conselhos e truques de aproveitamento", destaca a Too Good To Go. Desta forma, eis algumas ideias para uma refeição de desperdício zero nesta época festiva:

1. Planeie antecipadamente os pratos a serem confecionados no Natal, prevenindo a compra de produtos em excesso que acabam por não ser utilizados.

2. Proponha um “dia de receitas com sobras” em família entre o Natal e o Ano Novo que se reserve um tempo para transformar sobras em novas receitas a utilizar também noutro momento importante da época festiva.

4. Experimente “Batch Cooking Natalício”, cozinhe determinados produtos natalícios com antecedência e em lotes para evitar pressas de última hora que podem levar a erros e desperdício;

5. Calcule a quantidade de comida a ser cozinhada, servindo-a em pequenas porções. Se houver sobras, as mesmas podem ser congeladas para uso posterior ou também podem ser partilhadas com familiares e amigos;

6. Utilize as sobras de doces para outras receitas, como triturar bolo-rainha ou panetone para utilizar como base de sobremesas (por exemplo, cheesecake ou gelado), ou misturar com iogurte e fruta para o pequeno-almoço.