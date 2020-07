A granola tem vindo a entrar nos nossos pequenos-almoços e lanches de forma progressiva. Uma simples mistura de flocos de aveia, frutos secos, sementes, fruta, coco ou outro ingrediente à sua escolha, torna uma pequena refeição numa refeição equilibrada e bastante completa. Nos supermercados somos capazes de encontrar um corredor inteiro com diferentes granolas. Mas será assim uma opção tão saudável?

Valor nutricional

A granola é rica em proteínas, fibras e micronutrientes tais como ferro, magnésio, zinco, cobre, selénio e vitaminas do complexo B e vitamina E. No que diz respeito às calorias, este valor varia bastante e depende essencialmente dos ingredientes utilizados.

Ao comparar vários tipos diferentes de granola é possível observar que, no geral, as granolas com mais frutas secas ou com adição de açúcares (seja sob a forma de adoçantes artificiais como xarope de glucose, adoçantes naturais como o mel ou sob a forma de açúcar branco) são, obviamente, mais ricas em açúcar. As variedades com adição de nozes e sementes são mais ricas em proteínas e as que possuem apenas nos seus ingredientes cereais integrais têm um valor mais elevado de fibra.

Benefícios para a saúde

Tal como já foi referido, tanto o valor nutricional como os benefícios irão depender dos ingredientes que fazem parte da composição de cada granola. No entanto, as granolas ricas em sementes, aveia e frutos secos (como a amêndoa) estão associados a inúmeros benefícios.

Por serem ricas em fibra e proteína, as granolas contribuem para uma longa sensação de saciedade uma vez que potenciam a libertação de hormonas responsáveis por essa sensação e aumentam o tempo de digestão, o que contribui para um maior controlo do apetite.