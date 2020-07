Muitas pessoas têm excesso de gordura no abdómen. Além da questão estética, existem também riscos para a saúde, já que essa massa gorda tende a rodear órgãos como o fígado e os tecidos musculares. O armazenamento destas gorduras obstrui as artérias, potencia problemas cardíacos e aumenta os triglicéridos… É, por isso, importante que a cintura dos homens não ultrapasse os 102 centímetros e as das mulheres os 88 centímetros.

Se tem dúvidas quanto ao diâmetro da sua, o melhor é ir buscar uma fita métrica e certificar-se que não ultrapassa esse valor. Se não conseguir medir-se sozinho, peça ajuda. Descubra, de seguida, os alimentos que, pelos seus benefícios nutricionais, mais deve ingerir, ainda que com moderação como em tudo, como recomendam nutricionistas e dietistas, para conseguir perder aquela barriga que o atormenta há muito.

1. Brócolos

Todos os nutrientes dos brócolos fazem com que os intestinos absorvam menos quantidade de gordura, impedindo que esta se acumule nas artérias. Para além disso, otimizam as funções digestivas, são baixos em calorias e ainda fortalecem o sistema imunológico.

2. Amêndoas

As amêndoas apresentam uma elevada quantidade de proteínas, fibras e cálcio e oferecem uma boa dose de ómega-3, protegendo de doenças relacionadas com a obesidade. Permitem também ativar o metabolismo e controlar os níveis de açúcar no sangue.

3. Salmão

Apesar de ser um peixe gordo, são muitos os nutricionistas e até dietistas que o recomendam. O salmão ativa o metabolismo e ajuda a queimar a gordura abdominal em excesso. Os seus ácidos gordos não permitem que as gorduras se armazenem no organismo.