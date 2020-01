Já sobre a entrada da transportadora aérea na bolsa de valores, Miguel Frasquilho disse apenas que tal “acontecerá quando for o momento oportuno”.

“Sabe-se que é um dos objetivos que provavelmente acontecerá [a entrada em bolsa], mas não está nada escrito que obrigue a que seja este ano ou no próximo”, acrescentou.

Durante a cerimónia de batismo do novo avião da TAP, que contou com momentos musicais de Fernando Tordo e Simone de Oliveira, Miguel Frasquilho realçou a importância de Ary dos Santos no panorama cultural português, justificando, assim, a escolha do nome para a aeronave.

“Ary dos Santos marcou indelevelmente Portugal. O nome do poeta voará ainda mais longe, voará ainda mais alto”, sublinhou.

Segundo a TAP, foram encomendadas “dezenas de aviões à Airbus, entre A330neo, A321neo e A320neo, para voos de médio e de longo curso, que começaram a chegar em 2018”.

A rede TAP cobre, atualmente, 90 destinos em 36 países a nível mundial, operando em média cerca de 3.000 voos por semana, dispondo de uma frota de 106 aeronaves: 85 aviões Airbus e 21 ao serviço da TAP Express, a marca comercial da companhia para a sua rede regional.