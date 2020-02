O partido chamou ao parlamento dos Açores a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, a secretária regional da Saúde e o coordenador do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do executivo açoriano.

"A audição de todos estes responsáveis tem como propósito o esclarecimento cabal referente à atuação das entidades regionais referenciadas no âmbito da falsificação de informação e possível favorecimento no caso do avião privado chinês que aterrou em Ponta Delgada, no dia 01 de fevereiro [sábado]", concretiza o PPM.

O gabinete de imprensa do Governo dos Açores sublinhou no domingo que a coordenadora regional de Saúde Pública, Ana Rita Eusébio, e o delegado de Saúde Pública de Ponta Delgada, Eduardo Cunha Vaz, confirmaram não existir qualquer "risco específico" para a saúde pública relacionado com o voo particular que aterrou sábado no Aeroporto de Ponta Delgada, proveniente do Haiti.

O referido voo "saiu de Hong Kong há mais de 15 dias, tendo passado por Japão, Islândia, França e Haiti", referiu o executivo.

"Nenhum dos 11 passageiros e três tripulantes provém de Wuhan, na China, nenhum teve qualquer contacto com pessoas suspeitas de infeção por coronavírus e nenhum apresenta qualquer sinal ou sintoma de doença", lia-se na nota.