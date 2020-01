As autoridades chinesas admitiram que a capacidade de propagação do vírus se reforçou.

As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.

O Governo chinês decidiu prolongar o período de férias do Ano Novo Lunar, que deveria terminar na quinta-feira, para tentar limitar a movimentação da população.

A região de Wuhan encontra-se em regime de quarentena, situação que afeta 56 milhões de pessoas.

Alguns países, como Estados Unidos, Japão, França, Alemanha e Portugal, estão a preparar com as autoridades chinesas a retirada dos seus cidadãos de Wuhan, onde também se encontram duas dezenas de portugueses.

As bolsas asiáticas caíram pelo segundo dia consecutivo, arrastadas pelas preocupações com o impacto económico global do vírus.

Os esforços cada vez mais drásticos de contenção do coronovírus na China começaram com a suspensão de ligações de avião, comboio e autocarros para Wuhan, uma cidade de 11 milhões de pessoas, mas as restrições expandiram-se para 17 cidades, com mais de 50 milhões de pessoas.

A Mongólia também a sua vasta fronteira com a China e a Coreia do Norte disse estar a reforçar as medidas de quarentena.

Hong Kong e a Malásia estão a impedir a entrada de visitantes de Hubei e as agências de viagens chinesas foram obrigadas a cancelar todas as excursões em grupo no país.

O Governo chinês enviou 6.000 médicos para Wuhan, incluindo 1.800 que devem chegar hoje.