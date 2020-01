"Dada a propagação do vírus, e no sentido de evitar futuras dificuldades que poderão ocorrer em resultado dos cancelamentos de voos, julga-se oportuno que os cidadãos portugueses na área de jurisdição do Consulado ponderem abandonar a China temporariamente", afirmou André Sobral Cordeiro, numa mensagem partilhada via Wechat, o Whatsapp chinês.

O diplomata português confirmou à Lusa o teor da mensagem, apontando o número crescente de companhias aéreas que estão a cancelar ou a reduzir o número de voos para e a partir da China.

No total, dez companhias aéreas adotaram aquelas medidas, incluindo a britânica British Airlines, a alemã Lufthansa ou a norte-americana American Airlines.

O consulado em Cantão tem como área de jurisdição as províncias de Guangdong, Hainan, Hunan, Fujian e a Região Autónoma de Guangxi. No total, vivem nesta área cerca de 200 portugueses, segundo estimativas do consulado.

No conjunto, aqueles territórios reportaram dois mortos e 856 infetados com o novo coronavírus, que surgiu no mês passado na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, centro da China, e que, entretanto, se alastrou por todo o país.