"As nossas vacinas são inovadoras pois utilizam as sequências de ADN do vírus para atingir partes específicas do agente patogénico", organismo capaz de produzir doenças infecciosas aos seus hospedeiros, explicou a responsável da farmacêutica norte-americana.

"Depois, utilizamos as células do próprio paciente como uma fábrica para a vacina, fortalecendo os mecanismos de resposta naturais do corpo", acrescentou.

Esta quinta-feira, subiu para 170 o número de mortos causados pelo novo coronavírus na China, informaram as autoridades de saúde locais. O número total de pessoas infetadas até agora é de cerca de 7.700, superando assim a quantidade de contaminados pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) em 2002-2003.