Em condições de isolamento, o doente com caso suspeito é submetido a uma colheita de amostras respiratórias por parte da equipa de profissionais especializada do hospital.

Raquel Guiomar garantiu ainda que os profissionais do INSA estão em estreito contacto com os profissionais hospitalares que procedem à colheita para esclarecer eventuais dúvidas sobre o procedimento em tempo real.

É recomendado que sejam enviadas duas amostras em simultâneo para o INSA, que chegam em acondicionamento próprio e refrigerado, transportadas pelos serviços hospitalares ou por empresas certificadas.

No INSA, as amostras são recebidas no laboratório por um profissional experiente, através de um procedimento já conhecido e que estava implementado para outros coronavírus, mantendo-se agora para o novo 2019-nCoV detetado na China.

A amostra é recebida e preparada, sendo o vírus inativado através de reagentes que mantêm o material genético estável, mas que fazem com que o vírus deixe de ser infeccioso.

Segundo Raquel Guiomar, o professo é feito em câmaras de segurança biológicas usadas também para o tratamento de outro tipo de amostras.

Atualmente, o INSA tem laboratórios de segurança de nível 3, com pressão negativa, que garantem a contenção física dos agentes dentro do laboratório, sem risco de propagação acidental para o exterior.

Apesar de não ser um requisito obrigatório, nesta fase o INSA está e irá usar os laboratórios de nível 3 para deteção e despiste do novo coronavírus.

A China elevou para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

O anterior balanço registava 170 mortos na China e 7.736 pessoas infetadas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 20 outros países - Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.

Uma emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

Esta é a sexta vez que a OMS declara uma emergência de saúde pública de âmbito internacional.

Para a declarar, a OMS considerou três critérios: uma situação extraordinária, o risco de rápida expansão para outros países e a exigência de uma resposta internacional coordenada.

