Uma equipa de médicos e cientistas do Centro Clínico Champalimaud, em Lisboa, e do Instituto de Cancro dos Países Baixos, em Amsterdão, mostrou que os doentes com cancro rectal “baixo” (isto é, muito próximo do ânus) que não apresentam qualquer sinal do tumor após um tratamento com radio e quimioterapia podem escolher, com segurança, adiar intervenções cirúrgicas invasivas e sujeitas a complicações. Estes resultados acabam de ser publicados na revista Annals of Surgery.

Em vez disso, os doentes devem concordar em submeter-se a uma estreita e rigorosa vigilância do seu estado tumoral durante pelo menos dois anos. A estratégia, que em inglês é chamada “Watch-and-Wait” (“vigiar e esperar”), pode ainda permitir que a maioria dos doentes (cerca de dois terços), que não apresentam qualquer sinal de reaparecimento do tumor findos esses dois anos, evitem totalmente a cirurgia.

Mas o mais importante é o facto que, de acordo com os autores deste estudo, para os restantes doentes (cerca de um terço) em que o tumor reaparece nos primeiros anos, na esmagadora maioria dos casos – 97% – apenas será necessário realizar a cirurgia inicialmente planeada, e que o desfecho será o mesmo que se a intervenção cirúrgica tivesse sido realizada logo após a radio-quimioterapia. Por outras palavras, o facto de adiar a cirurgia e vigiar o doente não representará qualquer perda de tempo precioso.

A cirurgia continua a ser, ainda hoje, o protocolo terapêutico clássico de primeira linha dos cancros rectais – que representam cerca de 30% da totalidade dos cancros colorretais, ou seja, à volta de seis milhões de novos casos por ano em todo o mundo segundo estimativas de 2018. Mas o facto é que, nos casos em que a localização do tumor no reto é particularmente complicada, é necessário submeter o doente a um tratamento de radio-quimioterapia antes da cirurgia. Porquê? Porque, nestes casos, é crucial reduzir o tamanho do tumor, que já poderá estar a invadir as estruturas da parede pélvica ou mesmo outros órgãos.

Este tratamento pré-operatório pode acarretar os seus próprios efeitos indesejáveis, fazendo aumentar a probabilidade de disfunções urinária e sexual, perturbações da função intestinal e mesmo deficiências no processo de cicatrização. Estes efeitos, por sua vez, podem ter consequências pós-operatórias devastadoras, como problemas nas anastomoses (suturas ou agrafos) que podem dar origem a peritonites.

“No caso dos tumores retais situados a menos de sete centímetros do ânus, o doente é frequentemente submetido a sessões de radio-quimioterapia durante cinco semanas, seguidas de um período de recuperação de mais oito a dez semanas antes da intervenção cirúrgica”, explica Nuno Figueiredo, diretor do Centro Cirúrgico Champalimaud e cirurgião coloretal da Unidade de Digestivo do Centro Clínico Champalimaud, que é um dos co-autores do novo estudo, juntamente com os seus colegas Marit Van der Sande e Geerard Beets, do Instituto do Cancro dos Países-Baixos.