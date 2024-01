“Vamos todos abraçar a defesa do nosso hospital, do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e com eles, do acesso à saúde, universal e gratuito”, refere a Comissão na convocatória da iniciativa.

Antonieta Bodziony, da Comissão de Utentes do Arco Ribeirinho, explicou em declarações à agência Lusa que o objetivo é chamar a atenção do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, para a importância da valorização dos profissionais de saúde, de forma a permitir que se fixem no SNS e nas unidades de saúde.

A comissão lança o apelo a toda a população para que se junte à iniciativa simbólica “Abraçar o hospital”, a partir das 10:30 de sábado, na qual participam também as Comissões de Utentes de todo o Arco Ribeirinho, AMPM - Associação de Mulheres com Patologia Mamária e a União dos Sindicatos de Setúbal/CGTP-IN.

“Gostaríamos de conseguir um cordão em volta do hospital”, disse.

O Centro Hospitalar Barreiro-Montijo foi criado em 01 de novembro de 2009 e integra o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e o Hospital do Montijo.

Tem mais de 30 valências clínicas e uma área de influência que engloba os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, servindo uma população de mais de 219 mil habitantes, de acordo com os Censos de 2021.

À semelhança de outras zonas do país, desde 01 de janeiro que o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e o ACES Arco Ribeirinho são uma única entidade: Unidade Local de Saúde Arco Ribeirinho.

O Governo decidiu alargar a todo o território nacional o modelo das ULS, que são entidades que integram os hospitais e os centros de saúde debaixo de uma única gestão.

O país é coberto por 39 ULS.