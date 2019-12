Num abaixo-assinado que entregaram ao responsável pelo ACS, criticam a falta de condições de funcionamento do edifício do Centro de Saúde de Albergaria-a-Velha e da falta de médicos, enfermeiros e pessoal administrativo, e reclamam a reabertura de extensões de saúde em todas as freguesias.

“A gota de água foi o Centro de Saúde ter encerrado por causa de a chuva entrar lá dentro, em finais de outubro, e as pessoas chegaram lá para a consulta e não estava aberto”, explicou à Lusa Ana Isaura Costa, da comissão de utentes, criada depois desse episódio.

A requalificação urgente das instalações do Centro de Saúde de Albergaria-a-Velha, para que essas situações não se repitam, é uma prioridade para a comissão de utentes.

Agora, a preocupação estende-se ao possível encerramento de várias unidades de saúde familiar, referindo temerem que apenas Albergaria-a-Velha, Branca e Angeja continuem a funcionar.

“O que está em cima da mesa é haver só unidades de saúde familiar na Branca, em Albergaria-a-Velha e em Angeja, o que é manifestamente insuficiente. As pessoas não têm transporte público. Houve uma senhora que esteve na concentração e que contou que teve de se deslocar de casa ao Centro de Saúde e pagou 15 euros de táxi para cada lado”, relatou à Lusa.