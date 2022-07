"A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) informa que a urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo (HBA) estará encerrada entre as 20h00 do dia 1 de julho até às 20h00 do dia 2 de julho. Neste caso, as grávidas devem dirigir-se/serão encaminhadas para outras unidades da rede da cidade de Lisboa", informa a ARSLVT em comunicado.

"Informa-se que poderão existir limitações em algumas unidades hospitalares. Isto significa que alguns hospitais, num determinado período do dia, poderão ativar o desvio de CODU/INEM, um mecanismo utilizado há anos na gestão da procura pelo SNS. Os hospitais que, por períodos transitórios, acionam o desvio de CODU mantêm a urgência externa a funcionar, dando resposta a quem lá se dirigir pelos seus meios. Neste caso, as grávidas transportadas pelo CODU/INEM serão encaminhadas para outras unidades da Região, as quais assegurarão a resposta e o funcionamento em rede", acrescenta.

"Reafirma-se que a ARSLVT, hospitais da Região e o CODU/INEM mantêm estreita articulação para garantir o normal funcionamento das urgências das maternidades da Região, com toda a segurança. Caso haja necessidade de encaminhar utentes, as equipas hospitalares articulam com o CODU/INEM, no sentido de identificar a unidade que naquele momento tem melhor capacidade de resposta", lê-se ainda.

"A ARSLVT agradece, mais uma vez, aos profissionais de saúde que vão assegurar a prestação de cuidados, pelo esforço adicional e apela à compreensão dos utentes, lamentando, desde já, os constrangimentos que, apesar de todos os meios disponibilizados, não foi possível ultrapassar", conclui.