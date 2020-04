O sindicato realizou um estudo entre 22 de março e 14 de abril com 1.602 jogadores de 16 países em confinamento, entre eles da Inglaterra, Escócia, França, Austrália e Estados Unidos, com 468 jogadoras incluídas.

O estudo apontou que 13% dos homens e 22% das mulheres apresentaram sintomas de depressão. Um estado de "ansiedade generalizada" foi detetado em 18% dos jogadores e em 16% das jogadoras.

"No futebol, de repente, homens e mulheres jovens atletas estão em isolamento social, com uma suspensão das suas vidas ativas e dúvidas sobre o futuro", analisou Vincent Gouttebarge, ex-jogador francês e chefe médico da Fifpro.

Com muitos países respeitando medidas de confinamento para tentar conter a propagação do coronavírus, Gouttebarge lembra que muitos jogadores profissionais vivem no estrangeiro, sem as suas famílias, e em muitos casos com ansiedade com a aproximação do fim dos seus contratos.

A pesquisa do Fifpro, elaborada com o apoio do hospital da Universidade de Amsterdão, dá continuidade a um estudo idêntico realizado entre dezembro e janeiro com 307 jogadores e no qual 11% das mulheres e 6% dos homens haviam apresentado sintomas de depressão.