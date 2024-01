Em comunicado, este instituto explicou que Portugal continental tem vindo a ser influenciado por uma massa de ar polar, que tem dado origem a valores de temperatura ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano.

Após uma interrupção entre 09 e 10 de janeiro, nos dias 11 e 12 a temperatura “irá descer novamente, em especial a temperatura mínima, devido à incursão de uma nova massa de ar polar, de trajeto continental”, salientou.

De acordo com o IPMA, esta nova massa de ar polar irá gradualmente afetar o norte da Península Ibérica e posteriormente as regiões mais a sul, embora com impacto reduzido.

Proteja-se do frio: recomendações da DGS O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê tempo frio e seco para os próximos dias, com ocorrência de temperaturas mínimas negativas em alguns distritos do país. Em situações de frio intenso são produzidas alterações no organismo que facilitam o aparecimento de doenças como a gripe e outras infeções respiratórias. Assim, a Direção-Geral da Saúde (DGS) reforça a recomendação para a vacinação contra a gripe, bem como a adoção das seguintes medidas, para se proteger do frio: Mantenha o corpo quente – use luvas, cachecol, gorro/chapéu, calçado e roupa quente, utilizando várias camadas de roupa;

Hidrate-se: ingira líquidos e sopas;

Mantenha a casa quente: Verifique se os equipamentos de aquecimento estão em condições de ser usados e o estado de limpeza da chaminé da lareira; Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos de aquecimento a gás, ventile as divisões da casa. A acumulação de gases pode causar intoxicação ou morte.

No exterior, tenha cuidado com quedas;

Mantenha-se especialmente atento se tiver algum problema de saúde: Tome os medicamentos para a sua doença conforme a indicação do seu médico; Não tome antibióticos sem indicação médica; Não vá de imediato para a urgência hospitalar. Se necessário, contacte o SNS 24 – 808 24 24 24, o 112 ou o seu médico assistente;

Mantenha-se em contacto e atento aos outros, ajudando-os a se protegerem.

Entre as 00:00 de hoje e as 23:00 de sexta-feira os distritos de Bragança e Guarda estão sob alerta amarelo devido ao tempo frio, divulgou o IPMA.

Na madrugada de hoje, são esperados valores da temperatura mínima inferiores a 5°C nas regiões do interior, sendo inferiores a 0°C no nordeste transmontano e em zonas de montanha das regiões norte e centro.

“A progressiva influência da referida massa de ar far-se-á notar com um acentuado arrefecimento no final de dia 11, sendo a madrugada de dia 12 a mais fria deste episódio”, apontou o instituto.

Para sexta-feira são esperadas temperaturas mínimas entre -5 e -0°C na generalidade do interior norte e centro, podendo “localmente ser registados valores inferiores”.

A generalidade do território terá mínimas inferiores a 5°C, excetuando apenas alguns locais do litoral centro e sul.

O IPMA frisou ainda que está “prevista a formação de gelo ou geada, em especial no interior norte e centro, que poderá ter impacto significativo na circulação rodoviária”.

A temperatura máxima também deverá ser mais baixa entre hoje e sexta, com o IPMA a apontar que o interior norte e centro deverá ter valores a variar entre 3 e 8°C, sendo inferior a 3°C em alguns locais do nordeste transmontano e Beira Alta, nomeadamente nos pontos mais altos.

Também hoje “existe ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos nas serras do extremo norte, que a ocorrer deverão ser de neve nas serras”, explicou ainda.