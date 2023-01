As unhas muitas vezes dão sinais de como está o nosso organismo. Neste caso, as unhas quando apresentam uma cor amarelada por norma é falta de antioxidantes, tais como a vitamina A e C, enfraquecendo dessa for o sistema imunológico.

Mas podem ser outras razões tais como:

Diabetes

Infeções por fungos

Problemas de tiroide

Psoríase

Como evitar?

Sendo causada por um défice ou desequilíbrio nutricional, é por isso aconselhada, como em todos os casos, uma dieta rica e equilibrada tanto em vitaminas, como em outros componentes que ajudam o sistema imunitário.

Nos outros casos, seja de diabetes, psoríase, ou tiroide depende de cada organismo. No entanto, a ida frequente ao médico é sempre um ótimo aliado para que não se desenvolvam problemas e as suas respetivas consequências, tais como as unhas amarelas.

Como se trata?

Quando se trata de uma de vitaminas, o tratamento por norma é passado para uso doméstico e via oral. Como por exemplo: complexos vitamínicos, bem como uma dieta rica e completa.

Quando é causa de outras patologias, como as referidas em cima, convém de imediato ver o tratamento mais adequado junto de um médico para que as suas consequências sejam igualmente atenuadas.

Que sintomas devem suscitar uma ida ao médico?

O nosso organismo nem sempre está perfeito, muitas vezes pelo tempo, pequenas constipações, alergias, ou a própria temperatura, como esta vaga frio que atualmente atravessamos. Por isso é normal que as unhas se vão alterando, contudo se a cor amarelada permanecer por muito tempo é recomendado sempre a procura de um dermatologista.

Como foi referido em cima, a mudança de cor pode significar patologias, défices, ou alguns cuidados que não estão a ser efetuados corretamente.

Um artigo do médico Luís Uva, dermatologista e diretor clínico da Personal Derma.

