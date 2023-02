"Estou a caminho da Síria, onde a OMS está a apoiar cuidados de saúde essenciais em áreas afetadas pelo recente terremoto, com base no nosso trabalho de longa data no país", escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus na sua conta do Twitter.

Quase ao mesmo tempo, as Nações Unidas anunciaram que o subsecretário-geral para os Assuntos Humanitários e Coordenador de Socorro de Emergência, Martin Griffiths, vai visitar este fim de semana as áreas afetadas na Turquia e na Síria, estando previstas visitas a Gaziantep, no sul da Turquia, e a Aleppo, no noroeste da Síria.

O número de mortos nos dois países, segundo o último balanço, ultrapassa os 20 mil mortos.

A Síria pediu na quarta-feira ajuda à União Europeia (UE) para os trabalhos de socorro.

A UE já mobilizou 25 equipas de busca e salvamento, envolvendo perto de 1.200 socorristas de 21 países, incluindo Portugal, para ajudar as autoridades turcas nas operações de resgate que prosseguem depois do sismo de segunda-feira.