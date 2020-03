A nova morte, que ocorreu no hospital Evergreen em Kirkland, perto de Seattle (Washington), foi relatada no domingo, 1 de março, pelas autoridades de saúde.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A vítima é um homem com “condições de saúde pré-existentes”, segundo as autoridades de saúde do condado de King, o mais populoso de Washington.

A primeira morte foi, no mesmo dia, a de um homem na casa dos 50 anos, que também apresentava problemas de saúde pré-existentes, de acordo com Jeff Duchin, chefe de Saúde de Seattle e King.

Enquanto isso, o estado informou que dos dez diagnosticados, três estão em estado crítico. Todos eles também apresentavam problemas de saúde antes de contrair o vírus.

Também no domingo, as autoridades do estado de Nova Iorque confirmaram o primeiro caso na cidade: uma mulher de trinta anos que viajou recentemente para o Irão.

“Não há razão para entrar em um estado de ansiedade injustificada”, afirmou o governador Andrew Cuomo, acrescentando que “o risco geral ainda é baixo em Nova Iorque”.

Também houve confirmações de infectados em Rhode Island, com um caso, e na Flórida, com dois.