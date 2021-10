“Trazer a beleza e o orgulho na autenticidade para os olhos – os seus e os de quem os vê – de quem lida diariamente com as repercussões de uma ostomia, foi um desafio que jamais podia perder”, explica o fotógrafo Ricardo Pereira da Silva em comunicado.

No mês em que se celebra o Dia Mundial do Ostomizado, surge o movimento OSTOBER.ORG, uma junção das palavras Ostomia e Outubro. Criado pela Convatec, em parceria com a Associação ANOXV, tem como objetivo alterar a perceção e eliminar preconceitos sobre a ostomia. Para humanizar o movimento OSTOBER.ORG, a Convatec convidou o fotógrafo Ricardo Pereira da Silva para contar a história de 10 pessoas com ostomia através da fotografia, trabalho que deu origem à exposição inaugurada ontem, no Coletivo284, em Lisboa.

A exposição é interativa já que as 10 pessoas com ostomia, estomaterapeutas e cuidadores informais, partilham testemunhos através de vídeo que está acessível por realidade aumentada junto da fotografia.

Veja algumas fotos

A exposição, de carácter itinerante, segue depois para Amarante, no dia 26 de outubro, e para o Porto e Coimbra, e quer sensibilizar a sociedade civil para uma realidade que afeta cerca de 15 mil portugueses.

Para apoiar este movimento foi criado o site www.ostober.org para divulgar testemunhos de pessoas com ostomia, conselhos de saúde, esclarecimento sobre direitos e estilo de vida saudável, como nutrição e exercício físico.

“É nosso propósito contribuir para que a pessoa com ostomia viva uma vida plena. Para isso precisamos de dar voz às principais preocupações desta população que são sobretudo relacionadas com preconceitos e tabus que ainda estão muito presentes na nossa sociedade” explica Filipa Moreira, responsável pela Unidade de Ostomia da Convatec em Portugal.

Criado pela Convatec em parceria com a Associação ANOXV, o movimento OSTOBER.ORG é também apoiado pelas Associações ANF, APECE, APO e Europacolon.

Saiba mais em: www.ostober.org