Algumas das principais marcas de água em garrafa do mundo estavam em 2018 contaminadas com partículas de plástico, que provavelmente entram em contacto com o líquido durante o processo de engarrafamento, revelou um estudo realizado em nove países e publicado este mês.

As marcas analisadas nesse estudo descartaram qualquer risco decorrente da ingestão desses plásticos para a saúde do consumidor, mas a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu abrir uma investigação para perceber o alcance do risco potencial.

A associação Defesa do Consumidor (DECO) considera que "beber água da torneira é saudável". "Além de ecológico, sai mais barato do que a água engarrafada. Mas o gosto de cada um, as questões práticas ou o desconhecimento sobre a qualidade da água da torneira de determinada zona são bons motivos para preferir água engarrafada", frisa a organização.

As águas engarrafadas possuem características diversas quanto ao teor em minerais. A variedade de marcas disponíveis nas lojas complica a escolha e, muitas vezes, os rótulos não ajudam devido ao uso de designações técnicas. Deciframos os termos complicados.

1. pH