Segundo um comunicado daquela federação, o deputado do Partido Socialista eleito pelo círculo de Aveiro Hugo Oliveira questionou a ministra da Saúde, Marta Temido, sobre três importantes investimentos para o distrito de Aveiro, no âmbito da audição da governante no debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2020.

Hugo Oliveira aproveitou para solicitar esclarecimentos “quanto ao necessário investimento inerente ao protocolo celebrado entre o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, a Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal de Aveiro, com o objetivo da ampliação do Hospital Infante D. Pedro”.

“Tratando-se de uma necessidade premente para o melhor funcionamento do Serviço Nacional de Saúde na região que aquele hospital serve”, Hugo Oliveira questionou se o investimento se encontra “previsto no Orçamento de Estado em apreciação”, refere o comunicado da estrutura socialista.

Ainda no que diz respeito ao Centro Hospitalar do Baixo Vouga, o mesmo deputado do PS questionou a ministra Marta Temido sobre se o Orçamento de Estado “prevê o investimento de reabilitação e reativação” do bloco operatório de cirurgia de ambulatório do Hospital Visconde Salreu, em Estarreja.