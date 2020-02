Outras duas regiões em Itália, Toscana e Sicília, no centro e sul do país respectivamente, também registaram casos do novo coronavírus, informou esta terça-feira o Serviço de Proteção Civil.

No total, o país confirmou 283 casos de contágio, dois deles em Toscana e um em Sicília, uma turista italiana procedente da Lombardia, que foi hospitalizada em Palermo. A maioria dos contágios, 212, aconteceu na Lombardia, principal foco da epidemia no país, onde foram adotadas medidas excepcionais e onde foram registadas seis das sete mortes confirmadas em Itália. Todas as pessoas que morreram tinham idade avançada e graves problemas de saúde. Depois da Lombardia, a região mais afetada é Veneto, com 38 casos. Esta área do país registou a primeira vítima fatal, na sexta-feira passada. A morte também foi a primeira de um europeu pelo novo coronavírus. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, considera que a origem de um foco da epidemia de coronavírus no norte do país foi a "gestão irregular de um hospital". Ao ser questionado sobre o tema, Conte criticou as "iniciativas autónomas injustificáveis" e afirmou que um dos focos da epidemia no norte se deve ao fato de um hospital não ter respeitado os protocolos, mas não revelou o nome do centro médico.