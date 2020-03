Na Irlanda, o Gur Cake

Corria o século XIX e padeiros de Dublin olharam para os restos de pão endurecido, vendo-lhe uma oportunidade. Criaram o Gur Cake (também conhecido como Gudge ou Donkey’s Gudge), um bolo de recheio húmido e de cor escura, incorporando frutos secos, pedaços de pão (demolhado), e açúcar. O doce era facilmente adquirido pela classe trabalhadora, com poucos recursos económicos. Atualmente, o recheio de Gur Cake é servido entre duas fatias de massa para bolos.

Na Áustria, a Sachertorte

Tomemos-lhe as características pois são apetitosas: A Sachertorte consiste em duas camadas de massa de chocolate, aconchegando uma fina camada de compota de alperce. A cobertura, nova dose de chocolate negro e lascas do mesmo. Acresce uma dose de chantilly. Este, para humedecer um bolo que os vienenses consideravam seco. Uma especialidade criada, corria o terceiro quartel do século XIX, no Hotel Sacher que sempre preservou o segredo da confeção. Contas feitas, é um grande negócio, com a produção anual de mais de 250 mil de Sachertorte.

Em Itália, os Cannoli

O cannolo, no plural cannoli, nasceu na ilha da Sicília, consistindo numa massa doce frita, enrolada em tubo e recheada com um produto comum na região, o queijo ricota. Na origem, em Palermo, seria um doce produzido no período do Entrudo e simbolizando a fertilidade. Historicamente, o cannolo terá os seus antecessores ainda no decurso do império romano. Em 75 d.C., um cônsul romano referia-se a um "doce tubo de massa de farinha recheado com creme". Um petisco da gula que, no século XIX, extravasou a Sicília, entrando na rota da emigração italiana para os Estados Unidos, onde se disseminou.

Na Holanda, o Stroopwafel

Data do século XVIII a criação desta bolachinha, o stroopwafel, constituída por duas metades circulares de massa, assadas e unidas por uma espessa calda. Nos ingredientes básicos vamos encontrar a farinha, a manteiga, o açúcar, o leite e os ovos. Na calda, entram o açúcar mascavado, a manteiga e a canela.

Um doce que, para a sua criação, concorreu o empenho que os holandeses colocaram além-mar, com a entrada de produtos exóticos do Oriente, nomeadamente a canela. A primeira receita escrita de stroopwafel nasceu do punho de um padeiro de Gouda, corria o ano de 1840. Esta cidade permaneceu como o único local de produção da bolacha até 1870.