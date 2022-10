Filipe Nunes, investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, considera à Rádio Renascença que "parece haver um número de moscas bastante mais alargado do que seria habitual nesta altura".

"As que nos estão a causar mais chatices são as moscas domésticas, que vivem muito em zonas urbanas e são relativamente chatas. Por exemplo, a mosca doméstica está a uma temperatura ótima a rondar os 25 graus, e, portanto, entre os 20 e os 30 graus estão às mil maravilhas e nós temos estado com temperaturas dentro destes valores", explicou ao referido meio.

Já José Alberto Quartau, entomologista e também investigador associado do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (CE3C) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, confirma que "estamos com um outono bastante favorável" devido às temperaturas elevadas, o que favorece a reprodução deste inseto.

"O calor está associado ao desenvolvimento de muitos insetos, moscas incluídas", referiu o responsável à revista Visão, que não descartou outras causas como a acumulação de lixo em determinadas zonas das cidades.

"Para o desenvolvimento das moscas facilita a disponibilidade de alimentos, e são moscas que se podem alimentar em zonas urbanas: alimentos nas nossas cozinhas ou de lixo acumulado nas ruas, e também muitas vezes onde existe criação animal", acrescenta Filipe Nunes.

Segundo a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), os mosquitos, moscas, pulgas e percevejos podem provocar reações, geralmente locais, resultantes da mordedura e não da picada. Na maioria dos casos os insetos picam quando se sentem em perigo, tornam-se mais agressivos durante o verão e quando há cheiros intensos ou perfumados.