Com o mês de agosto à porta, altura em que grande parte dos portugueses goza as merecidas férias, aumentando, desta forma, a afluência às praias, é fundamental sair de casa com destino certo e evitar surpresas. A aplicação está em constante atualização, através da informação oficial disponibilizada pelos concessionários, e da participação ativa dos próprios banhistas. Uma componente comunitária em tempo real, para ajudar a tomar a decisão certa.

Além da informação de lotação da praia, a app disponibiliza a classificação da água, os crachás existentes como Bandeira Azul ou Praia Vigiada e ainda quais as infraestruturas de apoio disponíveis. Outra funcionalidade é a informação sobre as infraestruturas não-disponíveis, como a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou os serviços de pronto socorro.

A app, que também inclui indicadores visuais para utilizadores daltónicos, conta já com mais de 240 mil downloads e mais de 600 praias, costeiras e fluviais.

A aplicação, que nasceu dentro do grupo Tech4Covid19, para ajudar a dar resposta às normas de distanciamento social, e a DECO PROTESTE, conta também com a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que faz o reporte oficial do nível de ocupação com base nas informações fornecidas pelos concessionários das praias.

A app beneficia do financiamento da Fundação Gulbenkian e da Fundação EDP, garantindo, assim, a continuidade do projeto na mitigação dos efeitos da COVID-19.