A TVI continua a arranjar formas de atrair cada vez mais fãs do seu conteúdo. Esta quarta-feira, 18 de dezembro, o canal anunciou o lançamento de uma nova aplicação móvel - a TVI Pass.

De acordo com o comunicado enviado à imprensa, "esta aplicação proporciona aos utilizadores uma ligação interativa e personalizada ao emocionante universo TVI, dos seus rostos, programas, estúdios e eventos".

José Eduardo Moniz, Diretor-Geral TVI, afirmou ainda: "Sempre valorizámos a participação dos nossos públicos e a nossa proximidade com eles. São pilares fundamentais da nossa antena, e acreditamos que esta solução reforça esses laços. Agora, mais do que nunca, os nossos espectadores fazem parte do mundo TVI e da família TVI".

Posto isto, o que oferece esta nova aplicação móvel?

"A TVI Pass permite aos espectadores serem participantes ativos no mundo da TVI. Por aqui podem comentar programas junto da sua comunidade, aceder aos principais conteúdos do dia, ter acesso a vários tipos de passatempos pagos ou grátis e ser parte integrante da comunidade TVI", pode ler-se na nota da imprensa.

Além disso, na aplicação, que pode ser instalada em dispositivos iOS e Android, "estão reunidas todas as oportunidades para ganhar experiências e prémios TVI: passatempos com muitos prémios em cartão, carros e outros; produtos TVI; acesso aos eventos VIP; visita aos bastidores e gravações; entrada em festas exclusivas; tours pelos estúdios das novelas, programas de daytime ou informação".

