Carlos Sousa marcou presença esta quarta-feira, 18 de dezembro, no 'Dois às 10', da TVI. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o antigo concorrente do 'Secret Story' fez revelações (muito) íntimas sobre a sua vida amorosa.

"Já estou há muito tempo sem ninguém", assumiu, dando conta de que não tem namorada há cerca de um ano.

Ainda que solteiro, o antigo concorrente dos reality shows da TVI vai tendo os seus romances. Ainda assim, está "há três meses sem fazer sexo".

"Agora prezo mais estar em casa no meu sossego a ver uma série do que ir só para um ato, sabendo que depois é uma pessoa que nunca mais a vou ver", explicou.

