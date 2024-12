O segredo de Leomarte foi finalmente desvendado na casa do 'Secret Story'. Marcelo chegou à frase: "Conheci a mulher do meu namorado no dia do funeral dele", carregando no botão dos segredos na noite de quinta-feira, 12 de dezembro.

A revelação decorreu no 'Especial', conduzido por Cristina Ferreira, e deixou os restantes participantes do reality show perplexos.

Perante a curiosidade dos colegas de jogo, Leo explicou a sua história mirabolante e desvendou alguns pormenores até aqui desconhecidos sobre a relação.

"Fui para Angola para o ver numa corrida, porque ele era piloto de motociclismo, no dia que chego para assistir à corrida, ele morreu no ensaio", contou, referindo-se aos treinos realizados pelos pilotos da modalidade antes de qualquer prova

Dias depois, Leomarte foi ao funeral do namorado e foi lá que percebeu que o homem era casado com uma mulher.

