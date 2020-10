Portugal voltou a ultrapassar a barreira dos mil casos diários de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 esta quinta-feira. A revelação foi feita pelo secretário de Estado da Saúde, o médico António Lacerda Sales, esta quinta-feira, durante uma visita ao hospital de Braga.

"Hoje ultrapassamos os 1.000 casos. Temos de estar muito bem preparados para o que se possa aproximar", disse António Lacerda Sales, numa cerimónia em Braga.

Fonte da Direção Geral da Saúde, “o número exato [de casos] ainda está a ser contabilizado” e será divulgado ao início da tarde no boletim epidemiológico diário da DGS.

A barreira dos 1.000 casos foi ultrapassada depois de nesta quarta-feira já terem sido reportados 944 novos casos de infeção.

Só por duas vezes o número de casos ultrapassou o milhar. Em 10 de abril com 1.516 e em 31 de março com 1.035, de acordo com os dados da DGS.

Portugal em situação de contingência

A situação de contingência que vigora em Portugal continental desde 15 de setembro tem fim previsto a 14 de outubro.

Entre as medidas aplicadas está a limitação das concentrações a 10 pessoas, salvo se pertencentes ao mesmo agregado familiar, na via pública e em estabelecimentos e a proibição da venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abastecimento de combustíveis.

A prorrogação do estado de contingência implica ainda a proibição da venda de bebidas alcoólicas, a partir das 20:00, nos estabelecimentos de comércio a retalho, incluindo supermercados e hipermercados e a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas no após as 20:00, salvo no âmbito do serviço de refeições.

Ao abrigo desta resolução é atribuída, em regra, ao presidente da câmara municipal territorialmente competente a competência para fixar os horários de funcionamento dos estabelecimentos da respetiva área geográfica, ainda que dentro de determinados limites – das 20:00 às 23:00 - e mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança.

Nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300m das escolas, vigora o limite máximo de quatro pessoas por grupo, salvo se pertencentes ao mesmo agregado familiar e em áreas de restauração de centros comerciais, existe o mesmo limite máximo de quatro pessoas por grupo.

Mais de um milhão de mortos

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e um mil mortos e mais de 35,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.