De acordo com a Alta Comissária, a chegada durante o verão “não vai permitir uma inscrição imediata na escola”, mas está a ser articulado com o Ministério da Educação o acesso à aprendizagem de língua “logo no início”.

Estão igualmente a ser preparados materiais informativos traduzidos para a língua destes menores.

A Comissão Europeia disponibiliza financiamento de apoio a iniciativas destinadas à integração.

“Na saúde, estamos a trabalhar com a DGS para acautelar procedimentos antes da saída e à chegada, mas também para apoio psicológico logo no início”, referiu.

A responsável acrescentou que uma equipa de técnicos fará com os jovens “um plano individual que permita dar respostas às suas necessidades e aspirações”.

No final da audição, o PSD pediu que seja remetido ao parlamento um relatório anual sobre o acolhimento de refugiados em Portugal.