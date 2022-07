O mito

Isser Nener nunca usou protetor solar durante a infância, mas hoje alerta outras pessoas negras para não cometerem o mesmo erro, através da sua colaboração no Cancer Research UK, uma organização britânica destinada à investigação e disseminação de informação sobre doenças malignas.

Ophelia Dadzie, médica e membro da Associação Britânica de Dermatologistas, explica que, quando ocorre em pessoas negras, o cancro de pele tende a ser "muito mais agressivo e a ser detetado em estadios posteriores".

A dermatologista dá o exemplo da estrela do reggae Bob Marley, que morreu com um melanoma. "Ao examinar a pele, deve olhar-se para toda a extensão da mesma", explica a médica. "Particularmente as pessoas que têm pele mais escura não devem esquecer-se de olhar para as solas dos pés, mãos, palmas das mãos e unhas", sublinha.

Bob Marley

A melanina é um pigmento que torna a pele escura e que fica "nas células da pele e protege dos danos causados pelos raios UV e das alterações no ADN induzidas pelos raios UV." "A melanina realmente protege, mas não oferece 100% de proteção contra o sol", adverte a especialista.

Dados da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC) indicam que, por ano, surgem 12.000 novos casos de cancro da pele em Portugal, mil dos quais melanomas que provocam cerca de 250 mortos anualmente.

O que fazer caso note que tem um sinal novo?

Tire fotos com o seu telefone de algo novo, diferente ou fora do comum na sua pele e monitorize a sua evolução no tempo. Compartilhe as fotos com o seu médico assistente ou com o seu dermatologista, que pode examiná-la e fornecer conselhos à distância.

Os seus médicos assistentes serão os indicados para definir se carece de observação presencial e tratamento urgente.

Conselhos para diminuir o risco de cancro da pele

Tome nota das dicas da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC):

- Faça um auto-exame regular da sua pele.

- Deve evitar, se possível, a exposição solar entre as 11h e as 16h.

- A primeira linha de proteção deve ser a procura da sombra e a utilização de vestuário protetor.

- Use roupas de proteção, chapéu de abas largas e óculos de sol (certifique-se que fornecem 100% de proteção UV) e, sempre que possível, mangas e calças mais compridas.

- Aplique uma camada generosa de protetor solar 20 minutos antes de sair e novamente quando sair. Garante que está a aplicar uma quantidade suficiente. E ajuda a cobrir as áreas da pele que, de forma inadvertida, não receberam protetor solar na primeira aplicação.

- Deve aplicar o protetor solar antes de colocar a máscara facial sob risco de deixar áreas da face desprotegidas.

- Deve reaplicar protetor solar regularmente, pelo menos a cada duas horas. Deve manter este cuidado mesmo estando a usar máscara.

- Utilize um protetor solar adaptado à sua pele, em especial se tiver alguma condição que possa agravar ou que esteja associada a intolerância a algum tipo de creme. Este cuidado ainda se torna mais importante em período de utilização de máscara facial.

- Recomendamos, no mínimo, um SPF 30, com boa proteção UVA.

- As viseiras não protegem da radiação ultravioleta. Como a radiação ultravioleta atravessa as viseiras, mesmo que as esteja a usar, deve manter sempre os cuidados anteriormente descritos.

- Se estiver a praticar exercício ou a suar enquanto trabalha, deverá reaplicar o protetor solar com maior frequência, pois é fácil remover ou limpar o protetor solar nessas circunstâncias.

- Se não estiver a usar um chapéu de abas largas, não se deve esquecer de aplicar protetor solar em áreas como orelhas, nuca e em áreas de calvície. Estas áreas, muitas vezes descuradas, são uma localização frequente do cancro da pele.

