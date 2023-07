Qual o conceito da Ousia Clinic e o que tem de diferenciador?

O conceito da Ousia nasce da parte da medicina estética. Nós percebemos que isto não existe sem as outras disciplinas complementares, seja a nutrição, o treino personalizado e os equipamentos da medicina estética avançada. Nós olhamos para o cliente de uma maneira holística. Ou seja, tentamos integrar estas disciplinas todas para conseguirmos chegar não só aos seus desejos e expectativas como àquilo que é possível fazer. Não há cliente nenhum que venha aqui ter connosco e que seja obrigado a iniciar um tratamento na altura. E isto é importante porquê? Fazemos uma avaliação (habitualmente também é feita com uma colega da enfermagem) e depois, dependendo disso e falando com o cliente, é que adequámos o tratamento, inclusivamente ao estilo de vida que a pessoa tem. E então o nosso conceito é olhar para as pessoas de uma forma personalizada e integrar os tratamentos que possamos oferecer.

Os nossos planos nunca são de um ou dois dias. Demoram oito semanas em média, mas pode ir variando até pelo tratamento que estamos a fazer. Uma pessoa pode fazer um tratamento e depois ser acompanhada na nutrição. Se não dorme tão bem poderá passar para a terapia do sono. Se virmos que é uma pessoa que está agitada, ansiosa, que não consegue dormir e ao mesmo tempo tem compulsão por comer, falo com a farmácia com a qual nós trabalhamos e fazemos medicamentos manipulados. E há uma série de pessoas a trabalhar à volta para que isto corra bem.

Uma das coisas importantes que nós temos aqui é que não há nada que a pessoa não precise que nós não possamos oferecer. Era um dos grandes desafios para qualquer médico, nós termos um cliente à frente e dizer era espetacular se eu pudesse oferecer àquela pessoa um ultrassom, mas não tenho. Aqui não, isto existe.

A pessoa que aqui venha ter connosco sabe que temos uma série de coisas à nossa volta que estão disponíveis e que temos este trabalho integrado com várias disciplinas. Isto garante o sucesso. Acabamos por conseguir trabalhar todos um bocadinho mais tranquilos porque estamos mais acompanhados e o próprio cliente também sabe que tem aqui tudo: uma câmara hiperbárica, um ginásio, um grupo de nutricionistas e até a colega do mindfulness – às vezes a pessoa vem procurar-nos para uma coisa e se calhar precisa de se encontrar com ela mesma e olhar para si e perceber que está bem como está. Às vezes, as pessoas não estão bem com uma série de coisas à volta e vêm procurar aqui a resposta.

Às vezes a pessoa não tem barriga, tem um síndrome inflamatório do intestino

Quais as áreas em que trabalham e quais são os motivos pelos quais mais vos procuram?

Começamos pela medicina estética, temos o treino personalizado, temos a nutrição com estes contextos todos à volta, portanto quatro tipos diferentes. Um, por exemplo, direcionada à parte hormonal, outro direcionado para a saúde da mulher, inclusivamente para aquelas que também estão a pensar numa questão de fertilidade ou que estão grávidas. Às vezes também nos procuram para a perda de peso pura. E outra para as doenças autoimunes, síndromes inflamatórias intestinais que fazem imensa diferença nestes casos, às vezes a pessoa não tem barriga, tem um síndrome inflamatório do intestino que faz com que fique aquela barriga já toda globalizada.

E se calhar não precisa de nenhuma destas coisas. Precisa de uma alimentação que seja adequada ao que pode comer. Temos a terapia do sono, temos um mindfulness, porque às vezes precisamos que a pessoa chegue a um estado de relaxamento. Temos o oculoplástica, com os casos das pálpebras, das olheiras e tudo mais. Preferimos entregar isto à colega de oftalmologia. Temos também o colega da cirurgia plástica e reconstrutiva porque, por muito que nós sejamos não invasivos, há casos que são puramente cirúrgicos. Temos a ginecologia para alterações das hipertrofias vaginais, pigmentação após um pós-parto, pós-menopausa. E finalmente, temos a equipa de enfermagem que trabalha connosco.

Desde a inauguração até agora como tem corrido a procura pelos vossos tratamentos? Quais os mais procurados?

A maioria procura mais tratamentos de corpo. E depois temos muitas pessoas que também nos procuram pela parte da face, mas especialmente não invasivos. As pessoas conhecem-nos por isso. Temos muito laser, ultrassom, mas há sempre aquele cliente que depois faz sentido fazer um botox ou bio estimulador, por exemplo. Aquilo que atualmente está com mais procura são os tratamentos de corpo porque as pessoas querem estar perfeitas no verão.

É possível ver resultados de imediato ou são necessárias várias intervenções estéticas até podermos ver mudanças?

Eu posso dizer que se coloco ácido hialurónico, a pessoa nota logo. Se fizer um tratamento de um bio estimulador, a pessoa sabe que vai ter de esperar. São diferentes. Quando faço um tratamento a laser, podemos precisar de três, quatro sessões para que a pessoa realmente veja. Portanto, nós temos de perceber a pessoa que está à nossa frente e qual a sua expectativa. Se eu tenho alguém que vai casar daqui a um mês e que diz que quer tratar isto e isto, então que o que eu habitualmente faço é sentarmos à mesa e fazemos um plano conjunto, para o efeito imediato que você quer ver daqui a um mês vamos fazer isto e isto e nós conseguimos. Eu sei que é possível, mas tem que haver um compromisso do outro lado.

Que cuidados deve uma pessoa ter depois de fazer um tratamento?

Depende o tratamento, mas há coisas que são sempre muito básicas na estética. A água é essencial, sempre; a alimentação e o exercício físico também fazem toda a diferença. O ácido hialurónico precisa da água para poder expandir; se não beber água suficiente, o botox também não vai metabolizar da mesma maneira.

O sol é outra questão importantíssima. O botox destrói-se com o sol, por exemplo. Mesmo que eu faça um tratamento de corpo, por exemplo, uma enzima que vai destruir as células gordas, o sol ou o calor vai ativar ainda mais. Por isso, há sempre aqui coisas que são importantes e dependem de cada tratamento. Os clientes saem daqui com essas informações todas. Resumindo, para tratamentos de corpo, a alimentação, a água e o exercício físico são essenciais.

O tratamento é para todas as pessoas ou há contraindicações?

Há sempre contraindicações. Sobretudo no que diz respeito às doenças autoimunes. Temos de ter muito cuidado, porque são pessoas que vão reagindo mais ou podem reagir de maneira inesperada. Fazemos sempre uma avaliação clínica importante ao início e, na maioria das vezes, pedimos análises.

Depois, tentamos perceber se já existe para trás algum histórico nesta área e isso também nos dá mais ou menos tranquilidade. Se a pessoa nunca fez nada, então cabe-nos a nós sermos ainda mais precavidos e se calhar ter em atenção à quantidade de um ácido hialurónico a fazer. A gravidez é outra contraindicação e a amamentação também. Apesar de termos muitas evidências e estudos a dizer que podemos fazer à-vontade, não o fazemos.

Que critérios deve uma clínica responder para que o cliente tenha a certeza de que está a fazer junto de profissionais qualificados?

Eu costumo dizer assim: nós quando criamos uma clínica destas, somos obrigados por lei a dizer à ERS (Entidade Reguladora de Saúde) quem é que cá temos. Foi uma das primeiras coisas que fizemos.

Além disso, efetivamente só temos médicos, só temos enfermeiros e, portanto, não há mais ninguém a tocar na área da medicina estética. Não há ninguém que não seja PT (personal trainer) já com a sua formação. Tal como as nutricionistas. Temos pessoas direcionadas para cada uma das áreas.

Cada vez temos mais homens a procurarem-nos, antes era tipicamente mais mulheres

Na vossa clínica tratam homens e mulheres. Maioritariamente são mulheres os vossos pacientes ou os homens também já procuram os vossos tratamentos?

Os homens procuram muito já e sem medo. Fazem mais tratamentos de corpo chegam a ser mais certinhos do que as mulheres. Vêm ter connosco e pedem-nos ajuda quando percebem que falharam e dizem-nos. Às vezes, tenho até clientes que perguntam se podem comer isto ou aquilo, mandam uma mensagem. Cada vez temos mais homens a procurarem-nos, antes era tipicamente mais mulheres. Agora não.

O que é que vem aí agora de novo?

Uma das coisas pela qual estamos ansiosos (e está tudo encaminhado) é efetivamente o ginásio. Quem está connosco já nos pede no ginásio, percebe a nossa filosofia e nós somos muito abertos com o cliente, que já sabe que vamos ter ginásio.

Depois, estamos a pensar em algumas parcerias também, como a saúde do turismo. As pessoas procuram muito Portugal porque nos conhecem como sendo bons. Temos cada vez mais estrangeiras a virem cá procurarem tratamentos, porque além de sermos bons os nossos preços são um bocadinho mais baixos. Basta ir a Espanha sobe logo o preço.