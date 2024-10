Durante este período, os portugueses terão a possibilidade de contactar diretamente com profissionais de excelência nas áreas de Psicologia, que estarão responsáveis por realizar uma primeira orientação do estado de saúde mental e, se necessário, direcioná-los para o acompanhamento e tratamento mais indicado para as suas necessidades.

De acordo com o comunicado da unidade, as consultas gratuitas têm como principal objetivo sensibilizar a população para a importância da saúde mental e para a necessidade de eliminar o estigma associado a estas doenças e ao seu tratamento.

De acordo com o último Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, desenvolvido pela Universidade Nova de Lisboa, um em cada cinco portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica, colocando Portugal na segunda pior posição a nível europeu – atrás apenas da Irlanda.

"Face à crescente incidência de problemas relacionados com a saúde mental em diferentes grupos e faixas etárias – um cenário potenciado pelos efeitos da pandemia da Covid-19, bem como pelo estilo de vida acelerado e de elevada pressão social que hoje experienciamos – torna-se imperativo que entidades como a Lusíadas Saúde possam, por um lado, facilitar o acesso das pessoas aos mais adequados cuidados de saúde nesta área, e, por outro, promover maior conhecimento e consciencialização para a temática da saúde mental e para a importância do correto acompanhamento – porque cuidar da mente é tão importante como cuidar do corpo", refere Filipa Pinheiro Marques, CEO do Hospital Lusíadas Monsanto.

As consultas de orientação de saúde mental disponibilizadas pelo Hospital Lusíadas Monsanto vão realizar-se de segunda, dia 7 de outubro, a sexta-feira, dia 11 de outubro, entre as 11h00 e as 13h00, estando sujeitas a marcação prévia, que deverá ser feita através do número 932710032.

O Hospital Lusíadas Monsanto é a unidade do Grupo Lusíadas especializada em saúde mental com um projeto clínico pioneiro, lançado em maio deste ano em simultâneo com uma campanha nacional que visa alertar para a importância desta área e para a necessidade de eliminar o estigma associado a estas doenças e ao seu tratamento – "Cuidar da saúde mental é normal. E merece dedicação total".